Sulla filosofia di gioco e il digiuno dal gol: “Puntare la porta, creare azioni d'attacco, per me è questo il motivo per cui gioco. Ovviamente devi fare tutto il resto, difendere e correre, cose diverse. Va bene così. Ma ciò che mi dà gioia ed eccitazione è fare gol e finalizzare. Digiuno di gol? Non sono preoccupato, tornerò a segnare. Ho un modo molto specifico di pensare alle prestazioni, e ho sempre voluto vivere vicino al campo di allenamento, perché quello è il mio lavoro, ed è ciò che faccio ogni singolo giorno. Mi ha aiutato in molti modi. Mi ha anche reso infelice a volte”.

Sul Mondiale: “Critiche? Se facciamo un buon Mondiale, tutto sarà dimenticato. Tutti parleranno di quanto siamo stati bravi. È così che vanno le cose. Possiamo vincere, ma non è da me dare garanzie azzardate. Però posso sedermi sul mio letto la sera e immaginarmi mentre alzo il trofeo della Coppa del Mondo. Lo facevo da bambino. Non smetterò. Devi crederci. Perché no?”.

Sul trasferimento al Borussia Dortmund: “Sembra fantastico essere un calciatore professionista, è tutto ciò che ho sempre desiderato. Ma l'idea di farlo davvero mi terrorizzava. Avevo molta paura. Il primo anno a Dortmund è stato l'anno più difficile della mia vita. Inizi a sentirti sempre più come: «Wow, questi ragazzi non vogliono che io abbia successo». Serve tanta fiducia quasi delirante”.

Sulla sua adolescenza: "Nessuno nella scuola che frequentavo ha mai parlato di calcio europeo. Erano tipo: «Sta arrivando il Mondiale. Possiamo tifare gli USA». Quindi per me, quello era tutto. A scuola impari la pazienza, impari che il tuo momento arriverà. La vita va avanti”.

Sull'esperienza al Chelsea: “Quando la gente dice che al Chelsea non è stato un periodo di successi, è strano per me, perché so che è così che va la carriera di tutti. Non è solo un volo costante verso l'alto».

Sul Milan: “Non ho pensato tanto alla proprietà americana (RedBird, n.d.r.) né ascoltato tutti i tipi di istruzioni. Ero tipo: «Sai cosa? Vado solo a giocare». Mi piace pensare di aver aiutato a cambiare la percezione degli americani nel calcio in molti modi".

Sulle critiche: “Le critiche dei tifosi sono state difficili da affrontare, perché normalmente posso far stare zitta la gente giocando a calcio. È quello che ho fatto per tutta la carriera. Se sono in vacanza, la gente parla di me e non posso semplicemente andare a segnare e zittirli”.

Sulla vita privata: “Alexa Melton la guardo solo nel modo più positivo. Era molto divertente e mi ha sostenuto in ogni modo. Voleva spingermi a godermi un po' di più la vita e a fare cose con lei e in generale. E le sono stato grato per questo”.