In tempo per i playoff di Serie B, che vedevano la Juve Stabia impegnata in trasferta sul campo del Modena: una gara decisa, nel finale, proprio da una rovesciata di Zeroli. Al termine del match, il ragazzo, intervistato sulla partita ha detto: "Sono arrivato qui e non è stato per niente facile per via degli infortuni. Questo gol è un riscatto e una gioia immensa. Sono davvero felice di aver portato la Juve Stabia in semifinale”. Questo è quanto riportato da 'vivicentro.it'.
Ma la chiosa è quella che fa sognare i tifosi del Milan, che su Zeroli, da sempre, ripongono tante speranze. "Sto crescendo molto qui a Castellammare. Ma il mio grande sogno è vestire la maglia del Milan. Il mio obiettivo, il mio sogno, è arrivare lì e rimanerci”, le sue affermazioni. E chissà che, nella prossima stagione, non possa entrare a far parte della rosa della Prima Squadra in pianta stabile. D'altronde, in un Milan che potrebbe perdere Loftus-Cheek, le qualità di incursore e l'ottima tecnica di Zeroli potrebbero fare davvero comodo.
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