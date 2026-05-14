In tempo per i playoff di Serie B, che vedevano la Juve Stabia impegnata in trasferta sul campo del Modena: una gara decisa, nel finale, proprio da una rovesciata di Zeroli. Al termine del match, il ragazzo, intervistato sulla partita ha detto: "Sono arrivato qui e non è stato per niente facile per via degli infortuni. Questo gol è un riscatto e una gioia immensa. Sono davvero felice di aver portato la Juve Stabia in semifinale”. Questo è quanto riportato da 'vivicentro.it'.