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Zeroli: “Il mio grande sogno è vestire la maglia del Milan: arrivare lì e rimanerci”

Kevin Zeroli, centrocampista AC Milan in prestito alla Juve Stabia
Con una rovesciata nel finale sul campo del Moderna, ha mandato la Juve Stabia di Ignazio Abate in semifinale playoff in Serie B, ma Kevin Zeroli pensa sempre e solo al suo ritorno al Milan, a cui appartiene ancora il suo cartellino. Le dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Kevin Zeroli, centrocampista italiano classe 2005 di proprietà del Milan, sogna ancora ad occhi aperti il suo ritorno in rossonero. Cresciuto nel settore giovanile del club di Via Aldo Rossi, Zeroli, che ha collezionato fin qui 5 presenze tra Serie A (esordio il 30 dicembre 2023, in Milan-Sassuolo 1-0, subentrando al 74' a Ruben Loftus-Cheek) e Coppa Italia con il Diavolo, è partito in prestito per potersi 'fare le ossa'.

Dopo l'iniziale prestito al Monza, con cui non ha giocato molto tra Serie A e Serie B, a gennaio di quest'anno si è trasferito al Sud, alla Juve Stabia, dove ha ritrovato Ignazio Abate, l'allenatore che, nella Primavera del Diavolo, aveva costruito il centrocampo su di lui. Subito titolare con le 'Vespe', Zeroli è stato costretto poi a fermarsi per tre mesi per un problema fisico, rientrando soltanto la scorsa settimana.

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In tempo per i playoff di Serie B, che vedevano la Juve Stabia impegnata in trasferta sul campo del Modena: una gara decisa, nel finale, proprio da una rovesciata di Zeroli. Al termine del match, il ragazzo, intervistato sulla partita ha detto: "Sono arrivato qui e non è stato per niente facile per via degli infortuni. Questo gol è un riscatto e una gioia immensa. Sono davvero felice di aver portato la Juve Stabia in semifinale”. Questo è quanto riportato da 'vivicentro.it'.

Ma la chiosa è quella che fa sognare i tifosi del Milan, che su Zeroli, da sempre, ripongono tante speranze. "Sto crescendo molto qui a Castellammare. Ma il mio grande sogno è vestire la maglia del Milan. Il mio obiettivo, il mio sogno, è arrivare lì e rimanerci”, le sue affermazioni. E chissà che, nella prossima stagione, non possa entrare a far parte della rosa della Prima Squadra in pianta stabile. D'altronde, in un Milan che potrebbe perdere Loftus-Cheek, le qualità di incursore e l'ottima tecnica di Zeroli potrebbero fare davvero comodo.

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