Milan, parla Orlando

"Penso che con la Champions rimanga, perché era l'obiettivo a inizio anno. Credo che se non arrivasse la Champions, è giusto che vada via perché mi immagino il prossimo anno il Milan con una squadra depotenziata, visto che ci sono meno soldi, e Allegri è rimasto a un calcio diverso da quello attuale, che non va più bene. Faccio fatica a pensare che Allegri possa snaturarsi per far giocare il Milan in un altro modo".