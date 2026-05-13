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Orlando sicuro: “Allegri? Penso che con la Champions rimanga”

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Massimo Orlando, sulle frequenze di TMW Radio, ha voluto spendere alcune parole su quello che potrebbe essere il futuro di Allegri al Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il momento attuale che il Milan sta vivendo è uno dei più duri degli ultimi anni. Dopo un avvio di stagione molto positivo, con ben 42 punti conquistati a fine girone di andata, i rossoneri stanno vivendo un vero e proprio crollo, sia fisico che mentale, molto preoccupante.

Da dopo il derby vinto contro l'Inter, la squadra di Massimiliano Allegri ha recuperato una serie di risultati a dir poco deludenti, mantenendo un andamento da squadra di bassa classifica. Tutta questa situazione, naturalmente, sta compromettendo il cammino dei rossoneri verso la Champions League. A soli due giornate dal termine, il Milan non è ancora sicuro dell'Europa. A parlare della situazione dei rossoneri ci ha pensato Massimo orlando sulle frequenze di TMW Radio

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 "Penso che con la Champions rimanga, perché era l'obiettivo a inizio anno. Credo che se non arrivasse la Champions, è giusto che vada via perché mi immagino il prossimo anno il Milan con una squadra depotenziata, visto che ci sono meno soldi, e Allegri è rimasto a un calcio diverso da quello attuale, che non va più bene. Faccio fatica a pensare che Allegri possa snaturarsi per far giocare il Milan in un altro modo".

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