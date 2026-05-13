Continuano le difficoltà del Milan in questo finale di stagione: solo 7 punti in 8 partite con la Roma che ha recuperato tutto lo svantaggio in classifica. Ora i rossoneri devono vincere contro il Genoa e il Cagliari per conquistare la matematica della Champions League. Allegri potrebbe essere in discussione. L'ex giocatore rossonero Demetrio Albertini ha parlato a 'SportMediaset' proprio sul futuro dell'allenatore del Milan: "Allegri uomo giusto per ripartire? La cosa più importante è che ci sia sinergia tra la società, l'allenatore e l'ambiente. I successi si costruiscono con un mix di queste tre componenti. Poi servirà una squadra all'altezza per tornare a competere per lo scudetto".
PIANETAMILAN news milan interviste Albertini sul Milan: “La cosa più importante è che ci sia sinergia tra la società, l’allenatore e l’ambiente”
ULTIME MILAN NEWS
Albertini sul Milan: “La cosa più importante è che ci sia sinergia tra la società, l’allenatore e l’ambiente”
L'ex giocatore del Milan Demetrio Albertini ha parlato a 'SportMediaset' del futuro di Massimiliano Allegri e di quello di Leão. Ecco le sue parole
Milan, Albertini sulla stagione di Leão
Anche Rafael Leão è in netta difficoltà: dopo Milan-Udinese, anche contro l'Atalanta il portoghese è stato subissato di fischi da San Siro al momento del suo cambio. Non segna dall'inizio di marzo contro la Cremonese e fatica tantissimo come prima punta nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Ecco il parere in merito di Albertini: "Ha avuto tanti problemi fisici che ne hanno compromesso la continuità, oltre al cambio di ruolo. Come sempre a Leão gli abbiamo chiesto non tanto la qualità, che gli abbiamo sempre riconosciuto, quanto la continuità e la tenuta fisica non lo ha aiutato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA