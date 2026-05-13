Anche Rafael Leão è in netta difficoltà: dopo Milan-Udinese, anche contro l'Atalanta il portoghese è stato subissato di fischi da San Siro al momento del suo cambio. Non segna dall'inizio di marzo contro la Cremonese e fatica tantissimo come prima punta nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Ecco il parere in merito di Albertini: "Ha avuto tanti problemi fisici che ne hanno compromesso la continuità, oltre al cambio di ruolo. Come sempre a Leão gli abbiamo chiesto non tanto la qualità, che gli abbiamo sempre riconosciuto, quanto la continuità e la tenuta fisica non lo ha aiutato".