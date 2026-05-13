Il Milan sta vivendo un finale di stagione molto complesso: i rossoneri, nelle ultime 8 partite di Serie A, hanno conquistato solo 7 dei 24 punti disponibili, segnando solo 6 gol, subendone la bellezza di 12 e perdendo 5 gare. Ci si chiede se sia anche colpa della gestione di Massimiliano Allegri, visto che il Milan è completamente crollato: "Qualche limite di gestione lo sta mostrando ma non è certo il punto debole del club, tutt’altro", sostiene il giornalista Fabrizio Biasin nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb'.
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Caos Milan, Biasin: “Furlani disturbato dall’ambizione. Cacciati tutti”
Milan, le colpe di Furlani secondo Biasin
Biasin passa direttamente a Giorgio Furlani: prima e durante la partita tra Milan e Atalanta, l'ad rossonero è stato pesantemente contestato dai tifosi rossoneri che ne chiedono le dimissioni con una petizione online che ha superato ormai le 50 mila firme. Ecco il pensiero del giornalista: "Continua a portare avanti un’idea di gestione che contempla i conti in attivo (ottima cosa) ma contemporaneamente sembra non avere contezza della cosa più importante quando si fa sport: l’ambizione. Anzi, ne è disturbato al punto di aver cacciato tutti coloro che, invece, dell’ambizione fanno il loro punto d’onore. Boban? Via. Maldini? Via. Massara? Via. Tare e Allegri? Possibile che vengano accompagnati all’uscita pure loro". Biasin sostiene che tutti questi professionisti mettano l'ambizione davanti a ogni cosa ed è per questo che vengono allontanati da Furlani. "La cosa più importante passa dalla volontà di cambiare impostazione", sottolinea Biasin.
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