PIANETAMILAN news milan interviste Caos Milan, Biasin: “Furlani disturbato dall’ambizione. Cacciati tutti”

ULTIME MILAN NEWS

Caos Milan, Biasin: “Furlani disturbato dall’ambizione. Cacciati tutti”

Caos Milan, Biasin: 'Furlani disturbato dall'ambizione. Cacciati tutti'
Oltre 50mila firme contro l'ad Furlani. Il giornalista Fabrizio Biasin analizza il crollo del Milan e svela i veri motivi dietro gli addii eccellenti degli anni passati
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan sta vivendo un finale di stagione molto complesso: i rossoneri, nelle ultime 8 partite di Serie A, hanno conquistato solo 7 dei 24 punti disponibili, segnando solo 6 gol, subendone la bellezza di 12 e perdendo 5 gare. Ci si chiede se sia anche colpa della gestione di Massimiliano Allegri, visto che il Milan è completamente crollato: "Qualche limite di gestione lo sta mostrando ma non è certo il punto debole del club, tutt’altro", sostiene il giornalista Fabrizio Biasin nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb'.

Milan, le colpe di Furlani secondo Biasin

Biasin passa direttamente a Giorgio Furlani: prima e durante la partita tra Milan e Atalanta, l'ad rossonero è stato pesantemente contestato dai tifosi rossoneri che ne chiedono le dimissioni con una petizione online che ha superato ormai le 50 mila firme. Ecco il pensiero del giornalista: "Continua a portare avanti un’idea di gestione che contempla i conti in attivo (ottima cosa) ma contemporaneamente sembra non avere contezza della cosa più importante quando si fa sport: l’ambizione. Anzi, ne è disturbato al punto di aver cacciato tutti coloro che, invece, dell’ambizione fanno il loro punto d’onore. Boban? Via. Maldini? Via. Massara? Via. Tare e Allegri? Possibile che vengano accompagnati all’uscita pure loro". Biasin sostiene che tutti questi professionisti mettano l'ambizione davanti a ogni cosa ed è per questo che vengono allontanati da Furlani. "La cosa più importante passa dalla volontà di cambiare impostazione", sottolinea Biasin.

Leggi anche
Milan, Ordine è sicuro: “Allegri non deve restare. C’è un problema di fondo”
Capello: “Il calo del Milan non mi stupisce, alcuni giocatori se ne fregano. Allegri...

© RIPRODUZIONE RISERVATA