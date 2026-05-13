La partita contro l'Atalanta non è stata una semplice gara di Serie A: i rossoneri hanno perso per 3-2 mettendo ancora più a rischio la qualificazione alla prossima Champions League (ora serve tassativamente vincere contro il Genoa e il Cagliari). Oltre al campo, dove il Diavolo continua a fare tantissima fatica — nelle ultime 8 giornate di campionato il Milan ha perso 5 partite, conquistando solo 7 punti sui 24 disponibili con un bilancio horror di 6 gol segnati e ben 12 subiti — il vero fulcro della serata è arrivato dagli spalti. I tifosi hanno infatti apertamente contestato l'operato dell'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani.