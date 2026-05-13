Milan, superati i 100 milioni di plusvalenze: un incasso da record. Tutte le operazioni della stagione 2025-26
Come riportato dal nostro inviato sul campo Stefano Bressi, i sostenitori della Curva si sono poi posizionati nel secondo anello blu in modo tale da formare una scritta precisa luminosa, sfruttando le torce dei propri smartphone: un gigantesco "GFOut" visibile a tutto lo stadio. La contestazione è poi culminata al cinquantesimo minuto quando, in occasione del terzo gol dell'Atalanta, la Curva Sud ha abbandonato in blocco lo stadio lasciando il settore completamente vuoto.
Oltre 50 mila firme contro Furlani: cosa succede ora societario?—
Resta ora da capire se questa durissima presa di posizione del tifo organizzato continuerà anche durante il prossimo match casalingo contro il Cagliari. Nel frattempo, sul web non si ferma la protesta digitale: la petizione lanciata dai tifosi rossoneri per chiedere le dimissioni immediate del CEO Furlani ha ufficialmente superato le 50 mila firme. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del club: continuano infatti a rincorrersi voci di possibili e imminenti ribaltoni societari ai vertici del Milan, che potrebbero ridefinire totalmente l'organigramma in vista della prossima stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA