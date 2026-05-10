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Milan, la petizione contro Furlani supera le 45 mila firme: clima rovente in vista dell’Atalanta

Giorgio Furlani, amministratore delegato Milan
Cresce il dissenso nel mondo Milan: la petizione contro Giorgio Furlani supera quota 45.000 firme, superando persino il numero degli abbonati
Redazione PM

Il clima in casa Milan è teso come non mai. La vigilia della sfida decisiva contro l’Atalanta, valida per la 36ª giornata di Serie A, è scossa da una mobilitazione di massa senza precedenti contro l’attuale dirigenza. Al centro della contestazione c'è l’amministratore delegato Giorgio Furlani, finito nel mirino della tifoseria per una gestione giudicata troppo sbilanciata verso le logiche finanziarie a discapito dei risultati sportivi

Milan, la petizione contro Furlani è un successo da 45mila firme

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La petizione lanciata su Change.org ha raccolto un consenso travolgente, superando le 45.000 firme. Per dare una dimensione al fenomeno, basti pensare che il numero di sottoscrittori ha già sorpassato il dato ufficiale degli abbonati rossoneri, fermo a 39.268. Si tratta di una protesta molto più partecipata rispetto alla celebre "NOPetegui" dello scorso anno, che si fermò a 12.000 adesioni. I sostenitori chiedono esplicitamente a Gerry Cardinale e al fondo RedBird un cambio di rotta immediato, lamentando l'assenza di una visione sportiva ambiziosa.

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Le critiche a Furlani e le voci sul futuro

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Secondo il testo della petizione, il Milan è oggi una realtà "priva di una direzione sportiva chiara", dove le esigenze di bilancio soffocano la competitività. In questo scenario di incertezza, sono filtrate indiscrezioni circa un possibile ribaltone a fine stagione: Furlani starebbe valutando l'esonero di Massimiliano Allegri e l'allontanamento del DS Igli Tare. Al loro posto, si ipotizza l'arrivo della coppia composta da Vincenzo Italiano e Tony D'Amico. Una prospettiva che, però, non sembra placare il malumore della piazza.

Curva Sud in rivolta: protesta fuori da San Siro

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La contestazione si sposterà nelle prossime ore davanti ai cancelli dello stadio. La Curva Sud ha infatti organizzato una protesta ufficiale alle ore 18:00, circa tre ore prima del fischio d'inizio di Milan-Atalanta. Sebbene all'interno dell'impianto sia previsto il consueto incitamento per Allegri e la squadra, il clima attorno alla figura di Furlani resta infuocato, con il rischio concreto che compaiano striscioni di dissenso anche durante il match.

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