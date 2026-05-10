Le critiche a Furlani e le voci sul futuro—
Secondo il testo della petizione, il Milan è oggi una realtà "priva di una direzione sportiva chiara", dove le esigenze di bilancio soffocano la competitività. In questo scenario di incertezza, sono filtrate indiscrezioni circa un possibile ribaltone a fine stagione: Furlani starebbe valutando l'esonero di Massimiliano Allegri e l'allontanamento del DS Igli Tare. Al loro posto, si ipotizza l'arrivo della coppia composta da Vincenzo Italiano e Tony D'Amico. Una prospettiva che, però, non sembra placare il malumore della piazza.
Curva Sud in rivolta: protesta fuori da San Siro—
La contestazione si sposterà nelle prossime ore davanti ai cancelli dello stadio. La Curva Sud ha infatti organizzato una protesta ufficiale alle ore 18:00, circa tre ore prima del fischio d'inizio di Milan-Atalanta. Sebbene all'interno dell'impianto sia previsto il consueto incitamento per Allegri e la squadra, il clima attorno alla figura di Furlani resta infuocato, con il rischio concreto che compaiano striscioni di dissenso anche durante il match.
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