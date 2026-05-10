Fanzine contro Furlani e non solo

Diffusa fuori da San Siro dalla Curva Sud Milano una fanzine contro tutti (di cui riportiamo di seguito alcuni passaggi): "E oggi, dopo 4 anni, dove siamo arrivati? Quella squadra vincente, alla quale sarebbero bastati pochi innesti ma di spessore internazionale per ambire a grandi traguardi, è stata smantellata completamente da una dirigenza totalmente incapace e incompetente, guidata da quel GIORGIO FURLANI che resta caparbiamente in piedi sulle macerie del SUO fallimento sportivo che è sotto gli occhi di tutti". Questa il passaggio contro la gestione di Furlani. "GIORGIO FURLANI, al timone di due proprietà complici, ha di fatto cancellato quella squadra vincente e la dirigenza che l'aveva costruita, distruggendo quello che di buono era stato fatto fino a quel momento. Il punto è che i campionati si possono anche perdere, ma non si può accettare che il più grande traguardo da raggiungere di GIORGIO FURLANI, GERRY CARDINALE, PAOLO SCARONI sia quello del piazzamento Champions per incassare gli introiti derivanti dalla qualificazione". Ancora: "Ebbene oggi, di fronte all'ennesima stagione deludente, (un eventuale piazzamento Champions sarebbe il minimo sindacale che non salverebbe la stagione!!!), dopo anni di scaricabarile su allenatori, calciatori e dirigenti è giusto che GIORGIO FURLANI, il responsabile principale di questo ennesimo fallimento sportivo per il quarto anno di fila FACCIA LE VALIGE e vada via dal Milan". Nella fanzine integrale non sono risparmiati dalle critiche neanche i calciatori: "Parte delle colpe è imputabile sicuramente anche alla squadra che ultimamente, in troppe partite e contro avversari inferiori, ha avuto un rendimento decisamente sotto le aspettative".