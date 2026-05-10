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Curva Sud e tifosi del Milan, finita la protesta: “Furlani vattene” e cori chiarissimi | PM

Curva Sud e tifosi del Milan contro Furlani: segui live la manifestazione | PM
Clima rovente a San Siro: i tifosi del Milan contestano l'AD Giorgio Furlani. Segui la diretta video di Pianeta Milan con tutti gli aggiornamenti dal nostro inviato Stefano Bressi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan, tra poco, scenderà in campo contro l'Atalanta in una partita importantissima: i rossoneri devono tornare a vincere per blindare il posto in Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi più passi falsi da qui al termine della stagione (mancano Dea, Genoa e Cagliari). Prima dell'inizio della gara è andata in scena una manifestazione della Curva Sud rossonera e dei tifosi nei confronti dell'operato dell'amministratore delegato Giorgio Furlani (presso Piazza Axum davanti allo stadio San Siro). Questa manifestazione va a braccetto con la petizione lanciata dai tifosi del Milan per spingere Furlani a dimettersi. La redazione di Pianeta Milan è stata in prima linea per seguire tutto ciò che è accaduto grazie al contributo del nostro inviato Stefano Bressi. Di seguito, il video dell'evento.

Striscione e cori contro Furlani

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Il corteo è iniziato con un grande striscione davanti alla folla: "Furlani vattene". Questa la scritta chiara. Primi cori: "Via le me**e dal nostro Milan", intanano i tifosi, seguita da "Via Furlani dal nostro Milan" e "Furlani vattene via". Poi cori per il Milan e per i tifosi: "Abbiamo il Milan nel cuore. Il Milan siamo noi. Noi siamo la Curva Sud". Tantissimi tifosi presenti per la protesta, veramente una folla copiosa. Si continua: "Questa società non ci merita. Noi abbiamo il Milan nel cuore". Finisce la manifestazione dei tifosi contro Furlani e la società del Milan. Breve, ma con un messaggio e una partecipazione molto, molto forte. Come riportato dal nostro inviato Stefano Bressi, i tifosi della Curva si sono posti in modo tale da formare una scritta precisa con le torce del telefonini: "GFOut" prima del fischio di inizio di Milan-Atalanta.

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Fanzine contro Furlani e non solo

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Diffusa fuori da San Siro dalla Curva Sud Milano una fanzine contro tutti (di cui riportiamo di seguito alcuni passaggi): "E oggi, dopo 4 anni, dove siamo arrivati? Quella squadra vincente, alla quale sarebbero bastati pochi innesti ma di spessore internazionale per ambire a grandi traguardi, è stata smantellata completamente da una dirigenza totalmente incapace e incompetente, guidata da quel GIORGIO FURLANI che resta caparbiamente in piedi sulle macerie del SUO fallimento sportivo che è sotto gli occhi di tutti". Questa il passaggio contro la gestione di Furlani. "GIORGIO FURLANI, al timone di due proprietà complici, ha di fatto cancellato quella squadra vincente e la dirigenza che l'aveva costruita, distruggendo quello che di buono era stato fatto fino a quel momento. Il punto è che i campionati si possono anche perdere, ma non si può accettare che il più grande traguardo da raggiungere di GIORGIO FURLANI, GERRY CARDINALE, PAOLO SCARONI sia quello del piazzamento Champions per incassare gli introiti derivanti dalla qualificazione". Ancora: "Ebbene oggi, di fronte all'ennesima stagione deludente, (un eventuale piazzamento Champions sarebbe il minimo sindacale che non salverebbe la stagione!!!), dopo anni di scaricabarile su allenatori, calciatori e dirigenti è giusto che GIORGIO FURLANI, il responsabile principale di questo ennesimo fallimento sportivo per il quarto anno di fila FACCIA LE VALIGE e vada via dal Milan". Nella fanzine integrale non sono risparmiati dalle critiche neanche i calciatori: "Parte delle colpe è imputabile sicuramente anche alla squadra che ultimamente, in troppe partite e contro avversari inferiori, ha avuto un rendimento decisamente sotto le aspettative".

Tifosi 'contro' l'operato di Furlani: ecco perché

Come detto, a Giorgio Furlani i tifosi del Milan contestano il lavoro e i risultati dall'addio di Paolo Maldini in poi. I rossoneri, infatti, hanno speso 441 milioni di euro in tre stagioni, vincendo solo una Supercoppa Italiana e non riuscendo più a vincere lo Scudetto. Per fare un paragone, l'Inter (che ha vinto due Scudetti ed è arrivata due volte in finale di Champions), nello stesso periodo di tempo ha speso sul mercato 250 milioni di euro (dati Transfermarkt). Il fulcro della protesta sono i risultati sportivi: come detto, RedBird ha vinto solo la Supercoppa Italiana con Conceição in panchina e il distacco con Inter e Napoli, invece di stringersi, si è acuito. Non contando la stagione in corso, i rossoneri con RedBird e Furlani al timone, hanno accumulato 58 punti dalle varie capoliste (19 punti di media a stagione).

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