Non ci si annoia mai in casa Milan, soprattutto oggi, domenica 10 maggio 2026. La Curva Sud ha organizzato una contestazione pacifica fuori dallo stadio per protestare contro l'operato della società, proprio a poche ore dalla sfida contro l'Atalanta, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro. Mentre il futuro di alcuni vertici della dirigenza rossonera resta incerto, il club continua comunque a monitorare alcuni possibili rinforzi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata odierna.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, le notizie top di oggi: la Curva Sud contro Furlani, la sfida all’Atalanta e le ultime di calciomercato
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Milan, le notizie top di oggi: la Curva Sud contro Furlani, la sfida all’Atalanta e le ultime di calciomercato
Dalla protesta della Curva Sud contro Furlani fuori da San Siro, alle novità di formazione contro l'Atalanta: le migliori notizie di oggi sul Milan