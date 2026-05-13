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Milan, le Top News della mattina: Tare, Furlani, Allegri e Leao, sono tutti a rischio taglio

Le notizie più importanti (Top News) sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 13 maggio 2026
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 13 maggio 2026: tra le Top News, quelle societarie occupano un posto di rilievo nella nostra rassegna. A 'Casa Milan' può infatti cambiare tutto!
Daniele Triolo Redattore 

La posizione di Igli Tare, l'incarico a rischio di Giorgio Furlani e la possibile cessione di Rafael Leão in estate sono tra le notizie più importanti della mattina di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, che noi di 'PianetaMilan.it' abbiamo analizzato e selezionato per voi. Il tutto per offrirvi una chiave di lettura più approfondita, che va al di là della semplice notizia e che entra nei dettagli di tutto ciò che sta accadendo al momento nel mondo Milan. Ecco, dunque, le Top News che vi proponiamo finora.

Igli rischia il posto: ecco in favore di chi

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Nominato il 26 maggio 2025, il direttore sportivo Igli Tare potrebbe lasciare il Milan esattamente ad un anno di distanza, al termine di questa stagione. Potrebbe non essere decisiva neanche la qualificazione o meno del Diavolo in Champions League. L'amministratore delegato Giorgio Furlani, infatti, medita di allontanare il dirigente albanese ex Lazio per favorire l'ingresso in società di Tony D'Amico, DS in uscita dall'Atalanta. Furlani imputa a Tare di aver speso quasi 80 milioni di euro per Ardon Jashari e Christopher Nkunku, rivelatisi per ora acquisti sbagliati. Con D'Amico, il re delle plusvalenze, l'AD avrebbe modo di perseguire invece ulteriormente la sua strategia per il Milan.

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'Bello' il Milan di Furlani: player trading a raffica e squadra più povera

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In un nostro approfondimento del mattino abbiamo analizzato quanto fatto da Furlani alla guida del Milan, ovvero da quando, nel dicembre 2022, è diventato amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi. Bilanci in ordine nel 2023, nel 2024 e nel 2025, come da indicazione di RedBird e Gerry Cardinale. Un Diavolo che si sostiene con l'autofinanziamento. E, per carità, applausi. Ma è come si è arrivati al risultato il problema. Più che puntare su un modello strutturale di massimizzazione dei ricavi e di contenimento dei costi, Furlani, per il 'suo' Milan, ha optato per il modello del player trading. Ovvero quello di vendere, sessione dopo sessione, molti dei giocatori forti che i rossoneri avevano in organico. La squadra si è impoverita negli anni, non lotta mai per vincere, mentre sull'altra sponda dei Navigli l'Inter, utilizzando la strategia contraria, ha vinto 2 Scudetti e fatto 2 finali di Champions League. Tutti motivi per cui Cardinale starebbe pensando di far saltare anche Furlani a fine stagione.

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Allegri e Leão, siamo alle battute finali dell'esperienza rossonera?

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Altri due protagonisti, nel bene o nel male, dell'ultima stagione del Milan - vale a dire l'allenatore Massimiliano Allegri e l'attaccante Rafael Leão potrebbero lasciare il Diavolo (controvoglia) a bocce ferme. Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha rivelato oggi che Allegri ha litigato con Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird e Cardinale per il Milan e che non parla più con lo svedese. E se è vero, come vi abbiamo raccontato ieri, che Ibra sembra destinato a prendere sempre più potere all'interno della società, a quel punto per l'esonero di Allegri potremmo già far partire il countdown. Con o senza Champions in tasca. Su Leão, ormai, si è detto e scritto di tutto. La novità di oggi non è tanto che il numero 10 del Milan è cedibile per 50-60 milioni di euro e neanche che il giocatore - se proprio dovesse andare via - opterebbe per la Premier League. La notizia è che l'Al-Hilal di Simone Inzaghi e Theo Hernández potrebbe avere una chance di prenderlo. Chissà che stavolta Rafa non apra all'Arabia Saudita: finora non è mai successo.

Intanto c'è sempre il campo. Lunedì sera a Genova

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In tutto questo vortice di emozioni rossonere, vi ricordiamo come lunedì 18 maggio, alle ore 20:45 (a meno che il ricorso della Lega Serie A al TAR contro la decisione del Prefetto di Roma non vada a buon fine) è in programma Genoa-Milan, partita della 37esima e penultima giornata di campionato. Una gara che il Diavolo deve vincere assolutamente per coltivare ancora le speranze di Champions League. Con quale formazione affronterà il Genoa di Daniele De Rossi? Ci sono tanti assenti: squalificati Alexis Saelemaekers, Pervis Estupiñán e lo stesso Leão. Dovrebbero rientrare Davide Bartesaghi e Christian Pulisic. Lo statunitense, però, difficilmente giocherà titolare: si va verso una coppia d'attacco quasi inedita per la sfida del 'Ferraris'. Con una possibile sorpresa, almeno in panchina.

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