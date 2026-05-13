C'è una partita dei playoff di Serie B che ha catturato l’attenzione dei tifosi del Milan . Durante il primo turno degli spareggi, allo ‘Stadio Alberto Braglia’, è andato in scena il match tra Modena e Juve Stabia. A decidere la partita è stato un giocatore in prestito dal Milan : Kevin Zeroli . Subentrato a Giuseppe Leone al 78’ minuto, il classe 2005 ha deciso la partita all’ 86’ con una rovesciata spettacolare dopo una mischia in area di rigore. L’ 1-0 permette alla squadra allenata da Ignazio Abate, anche lui ex Milan , di raggiungere le semifinali degli spareggi, dove la formazione campana affronterà il Monza in casa sabato prossimo alle 20:00.

I numeri di Zeroli e il suo legame con il Milan

Annata decisamente sfortunata per l’ex capitano della Primavera, la cui crescita è stata pesantemente frenata da continui problemi fisici che lo hanno costretto a saltare ben 16 partite. Dopo una prima metà di campionato giocata con la maglia del Monza, a gennaio il centrocampista classe 2005 è passato alla Juve Stabia. Nella Serie B 2025/2026, Zeroli ha disputato 14 partite totali, realizzando 2 gol e rimanendo in campo per un totale di 764 minuti. Il Milan spera che questa post-season possa restituire brillantezza a un talento che ha bisogno di ritrovare ritmo e fiducia dopo i troppi mesi passati in infermeria. Al termine dei playoff farà ritorno a Milanello, dove la società rossonera e il suo entourage decideranno il suo futuro. Vedremo se avrà una chance con la prima squadra (difficile), o se il club opterà per un altro prestito, questa volta in Serie A