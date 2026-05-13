Cafu: “Nelle due gare decisive rivedremo il Milan di inizio stagione. Farei giocare Modric anche bendato”
Abate, dal Milan ai playoff di Serie B—
Ignazio Abate si conferma un tecnico di assoluta affidabilità. Dopo l’esperienza poco fortunata alla Ternana, ha condotto la Juve Stabia al settimo posto in Serie B, regalando alla piazza il sogno playoff. Il suo legame con il Milan parte da molto lontano: l’ex terzino ha giocato 306 partite con la maglia rossonera tra il 2009 e il 2019, per un totale di 23.736 minuti in campo. Dopo il ritiro, Abate ha iniziato il suo percorso da allenatore proprio nel settore giovanile del Milan. Dopo l’esperienza con l’Under 16, dal 2022 al 2024 ha guidato la Primavera, ottenendo ottimi risultati e valorizzando diversi giocatori. Tra i traguardi sportivi più importanti, impossibile non ricordare la finale di Youth League del 2024. Tra i talenti esaltati durante la sua gestione spiccano: Francesco Camarda, Davide Bartesaghi, Alex Jimenez e lo stesso Kevin Zeroli, che lo ha ripagato portando la Juve Stabia in semifinale playoff.
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