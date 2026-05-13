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Serie B, Zeroli manda la Juve Stabia di Abate in semifinale playoff: dal Milan Primavera al sogno promozione

Kevin Zeroli e Ignazio Abate, AC Milan
Una magia di Kevin Zeroli in rovesciata decide la sfida col Modena e regala la semifinale alla Juve Stabia di Ignazio Abate: il talento di proprietà del Milan si riprende la scena dopo gli infortuni
Redazione PM

C'è una partita dei playoff di Serie B che ha catturato l’attenzione dei tifosi del Milan. Durante il primo turno degli spareggi, allo ‘Stadio Alberto Braglia’, è andato in scena il match tra Modena e Juve Stabia. A decidere la partita è stato un giocatore in prestito dal Milan: Kevin Zeroli. Subentrato a Giuseppe Leone al 78’ minuto, il classe 2005 ha deciso la partita all’86’ con una rovesciata spettacolare dopo una mischia in area di rigore. L’1-0 permette alla squadra allenata da Ignazio Abate, anche lui ex Milan, di raggiungere le semifinali degli spareggi, dove la formazione campana affronterà il Monza in casa sabato prossimo alle 20:00.

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I numeri di Zeroli e il suo legame con il Milan

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Annata decisamente sfortunata per l’ex capitano della Primavera, la cui crescita è stata pesantemente frenata da continui problemi fisici che lo hanno costretto a saltare ben 16 partite. Dopo una prima metà di campionato giocata con la maglia del Monza, a gennaio il centrocampista classe 2005 è passato alla Juve Stabia. Nella Serie B 2025/2026, Zeroli ha disputato 14 partite totali, realizzando 2 gol e rimanendo in campo per un totale di 764 minuti. Il Milan spera che questa post-season possa restituire brillantezza a un talento che ha bisogno di ritrovare ritmo e fiducia dopo i troppi mesi passati in infermeria. Al termine dei playoff farà ritorno a Milanello, dove la società rossonera e il suo entourage decideranno il suo futuro. Vedremo se avrà una chance con la prima squadra (difficile), o se il club opterà per un altro prestito, questa volta in Serie A

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Abate, dal Milan ai playoff di Serie B

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Ignazio Abate si conferma un tecnico di assoluta affidabilità. Dopo l’esperienza poco fortunata alla Ternana, ha condotto la Juve Stabia al settimo posto in Serie B, regalando alla piazza il sogno playoff. Il suo legame con il Milan parte da molto lontano: l’ex terzino ha giocato 306 partite con la maglia rossonera tra il 2009 e il 2019, per un totale di 23.736 minuti in campo. Dopo il ritiro, Abate ha iniziato il suo percorso da allenatore proprio nel settore giovanile del Milan. Dopo l’esperienza con l’Under 16, dal 2022 al 2024 ha guidato la Primavera, ottenendo ottimi risultati e valorizzando diversi giocatori. Tra i traguardi sportivi più importanti, impossibile non ricordare la finale di Youth League del 2024. Tra i talenti esaltati durante la sua gestione spiccano: Francesco Camarda, Davide Bartesaghi, Alex Jimenez e lo stesso Kevin Zeroli, che lo ha ripagato portando la Juve Stabia in semifinale playoff.

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