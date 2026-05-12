La Serie A 2025-26 è agli sgoccioli, ma il destino di tanti giocatori in prestito dal Milan è ancora da decidere. Un asset strategico per le casse del club che monitoriamo costantemente attraverso la nostra analisi settimanale dedicata. La posta in palio oscilla tra i 60 e i 100 milioni di euro, cifre che potrebbero essere determinanti per il mercato che verrà. Ecco il punto della situazione (con il riepilogo generale tra riscatti già ufficiali e quelli in bilico nell'ultima pagina).