PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Borghi: “A questo gruppo manca la forza mentale. Senza il quarto posto sarebbe un fallimento”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Borghi: “A questo gruppo manca la forza mentale. Senza il quarto posto sarebbe un fallimento”

Stefano Borghi, giornalista
Le tensioni societarie, il gioco di Allegri e la qualificazione in Champions League: Stefano Borghi analizza la stagione del Milan
Redazione PM

Il Milan sta vivendo un periodo di caos su più fronti. Se in campo i risultati faticano ad arrivare, come testimoniano le 5 sconfitte nelle ultime 8 partite, in dirigenza la situazione è ancora più tesa. La recente contestazione nei confronti dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e le voci su un possibile addio del direttore sportivo Igli Tare al termine della stagione, non hanno fatto altro che alimentare le incertezze sul futuro. A tutto questo si aggiunge una qualificazione in Champions che è tornata a rischio: i rossoneri hanno bisogno di due vittorie nelle ultime due di campionato per avere la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta.

Scegli PianetaMilan.it come tuo sito preferito su Google

Borghi sul momento del Milan

—  

In merito alla line societaria del Milan e ai recenti risultati della squadra di Massimiliano Allegri, si è espresso anche Stefano Borghi. Il giornalista e telecronista per 'Sky Sport', ha analizzato le tensioni delle ultime settimane e l'evoluzione della proposta di gioco dei rossoneri, evidenziando limiti, criticità e prospettive future. Di seguito, un estratto del suo commento nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.

LEGGI ANCHE

Sulla gestione societaria: "Il fulcro di ogni criticità rossonera risiede in una catena di comando priva di coerenza. La mancanza di unità d'intenti ha creato percorsi paralleli che hanno generato solo confusione. In questo scenario, il merito di Allegri è stato quello di aver dato subito una struttura funzionale alla squadra per farla camminare".

Sul gioco e le individualità: "I risultati sono arrivati, ma il livello del gioco non è mai progredito. Finché si vincevano gli scontri diretti, l'ambiente ha ignorato il problema; tuttavia, appena è calato il rendimento di Pulisic o è venuto a mancare Modric, il Milan si è bloccato. Senza i singoli capaci di risolvere la situazione, la squadra non ha mostrato alcuna alternativa tecnica o tattica".

Sulla mentalità e l'obiettivo Champions: "A questo gruppo non mancano le gambe, ma la forza mentale per sostenere lo sforzo fisico. Il Milan è rimasto ancorato a un calcio speculativo, fatto di attesa, senza mai proporre un'evoluzione nel gioco. Oggi questo approccio non paga più: centrare il quarto posto attenuerebbe le critiche, altrimenti la stagione sarebbe fallimentare".

La stagione del Milan sarebbe davvero fallimentare senza la Champions?

—  

Assolutamente si. Allegri lo ha ribadito per tutta la stagione: "Il nostro obiettivo è quello di riportare il Milan in Champions League". I rossoneri sono entrati tra le prime quattro alla 4ª giornata e hanno mantenuto la posizione per tutta la stagione, accumulando un vantaggio che tra la 27ª e 30ª giornata toccava quota 9 punti. Senza l'Europa che conta, si assisterebbe all'ennesimo "anno zero", che comporterebbe un'altra rivoluzione volta a cambiare i vertici tecnici e dirigenziali. Chiaramente, anche il mercato ne risentirebbe: senza gli incassi garantiti dalla UEFA, il budget di Via Aldo Rossi sarebbe decisamente limitato. L'annata è stata complicata per diversi aspetti, ma per "portare a casa la pelle", come si dice in questi casi, centrare la qualificazione in Champions è di vitale importanza per il Milan.

Leggi anche
Furlani: player trading, plusvalenze e bilancio ok. Ma intanto il suo Milan annaspa nella mediocrità
Due finali per blindare la Champions: i precedenti sorridono al Milan, ma c’è un errore da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA