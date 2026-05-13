Sulla gestione societaria: "Il fulcro di ogni criticità rossonera risiede in una catena di comando priva di coerenza. La mancanza di unità d'intenti ha creato percorsi paralleli che hanno generato solo confusione. In questo scenario, il merito di Allegri è stato quello di aver dato subito una struttura funzionale alla squadra per farla camminare".

Sul gioco e le individualità: "I risultati sono arrivati, ma il livello del gioco non è mai progredito. Finché si vincevano gli scontri diretti, l'ambiente ha ignorato il problema; tuttavia, appena è calato il rendimento di Pulisic o è venuto a mancare Modric, il Milan si è bloccato. Senza i singoli capaci di risolvere la situazione, la squadra non ha mostrato alcuna alternativa tecnica o tattica".

Sulla mentalità e l'obiettivo Champions: "A questo gruppo non mancano le gambe, ma la forza mentale per sostenere lo sforzo fisico. Il Milan è rimasto ancorato a un calcio speculativo, fatto di attesa, senza mai proporre un'evoluzione nel gioco. Oggi questo approccio non paga più: centrare il quarto posto attenuerebbe le critiche, altrimenti la stagione sarebbe fallimentare".

La stagione del Milan sarebbe davvero fallimentare senza la Champions? — Assolutamente si. Allegri lo ha ribadito per tutta la stagione: "Il nostro obiettivo è quello di riportare il Milan in Champions League". I rossoneri sono entrati tra le prime quattro alla 4ª giornata e hanno mantenuto la posizione per tutta la stagione, accumulando un vantaggio che tra la 27ª e 30ª giornata toccava quota 9 punti. Senza l'Europa che conta, si assisterebbe all'ennesimo "anno zero", che comporterebbe un'altra rivoluzione volta a cambiare i vertici tecnici e dirigenziali. Chiaramente, anche il mercato ne risentirebbe: senza gli incassi garantiti dalla UEFA, il budget di Via Aldo Rossi sarebbe decisamente limitato. L'annata è stata complicata per diversi aspetti, ma per "portare a casa la pelle", come si dice in questi casi, centrare la qualificazione in Champions è di vitale importanza per il Milan.