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Due finali per blindare la Champions: i precedenti sorridono al Milan, ma c’è un errore da non ripetere

Masimiliano Allegri, allenatore Milan
Il Milan cerca il pass Champions contro Genoa e Cagliari: tutte le volte in cui i rossoneri hanno centrato la qualificazione all'ultima giornata
Redazione PM

Il Milan ha bisogno di due vittorie nelle ultime due giornate di campionato per avere la certezza aritmetica di partecipare alla prossima edizione Champions League. Il primo appuntamento è fissato per lunedì alle 20:45 (data da confermare) a ‘Marassi’ contro il Genoa di Daniele De Rossi. L’ultima giornata, invece, Rabiot e compagni potranno contare sul sostegno di San Siro, pronto ad incitare la squadra anche contro il Cagliari. In questo momento, la squadra di Allegri si trova al quarto posto a quota 67 punti, a pari merito con la Roma, ma in vantaggio negli scontri diretti. Subito dietro il Como, fermo a quota 65.

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Milan, i precedenti favorevoli

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Nel 2020-21, il Milan di Pioli ottenne il secondo posto all'ultima giornata vincendo 2-0 contro l'Atalanta grazie alla doppietta di Kessié. Nella stagione 2012-13, proprio con Allegri in panchina, la qualificazione arrivò nei minuti finali del match contro il Siena. Decisivi i gol di Balotelli all'84' e Mexes all'87', che ribaltarono l'1-0 iniziale. Tornando ancora più indietro, nel 2008-09, nel giorno dell’'ultima gara ufficiale di Paolo Maldini, il Milan di Ancelotti blindò il terzo posto vincendo 2-0 a Firenze con reti di Kakà e Pato. Nel 2001-02, infine, San Siro festeggiò il quarto posto in contemporanea con la sconfitta dell'Inter a Roma il 5 maggio, che costò ai nerazzurri lo scudetto.

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I fallimenti del 2019 e del 2008

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Nella stagione 2018-19, il Milan di Rino Gattuso non riuscì a completare la rimonta su Inter e Atalanta, che vincendo i rispettivi match contro Empoli e Sassuolo mantennero il distacco necessario per escludere i rossoneri dalla Champions. Un destino simile a quello del 2007-08, quando i rossoneri furono scavalcati dalla Fiorentina proprio all'ultima giornata.

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