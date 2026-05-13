Il Milan cerca il pass Champions contro Genoa e Cagliari: tutte le volte in cui i rossoneri hanno centrato la qualificazione all'ultima giornata

Il Milan ha bisogno di due vittorie nelle ultime due giornate di campionato per avere la certezza aritmetica di partecipare alla prossima edizione Champions League. Il primo appuntamento è fissato per lunedì alle 20:45 (data da confermare) a ‘Marassi’ contro il Genoa di Daniele De Rossi. L’ultima giornata, invece, Rabiot e compagni potranno contare sul sostegno di San Siro, pronto ad incitare la squadra anche contro il Cagliari. In questo momento, la squadra di Allegri si trova al quarto posto a quota 67 punti, a pari merito con la Roma, ma in vantaggio negli scontri diretti. Subito dietro il Como, fermo a quota 65.