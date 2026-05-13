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Ravezzani: “Milan, forse un piccolo barlume di luce in fondo a questo tunnel infinito c’è”

Christopher Nkunku, attaccante AC Milan, qui durante Milan-Atalanta 2-3 di Serie A
Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube': il commento sull'ultimo match perso dai rossoneri contro l'Atalanta
Daniele Triolo Redattore 

Dopo essere andato sotto 0-3, per i gol di Éderson, Davide Zappacosta e Giacomo Raspadori, il Milan di Massimiliano Allegri nell'ultimo match interno contro l'Atalanta ha provato a risalire la china nel finale, andando in gol con Strahinja Pavlović e Christopher Nkunku su calcio di rigore.

Nonostante la sconfitta (2-3), la quinta nelle ultime sette partite, il Milan è tornato a segnare due reti in una sola partita, evento che non si verificava dal 21 marzo scorso, dal 3-2 interno contro il Torino. Proprio da questo è ripartito Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', nella sua analisi dell'ultimo match dei rossoneri in campionato.

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"Due gol alla fine sono arrivati e forse c'è un piccolo barlume di luce in fondo questo tunnel infinito del Milan rispetto alla partita contro il Genoa che si disputerà domenica prossima - ha sottolineato Ravezzani in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube' -. Ecco, ci si può attaccare a questo, agli ultimi 10 minuti. Poca roba, direte voi, è vero. Però, insomma, agli ultimi 10 minuti con l'Atalanta ci si può attaccare. Al fatto che il Milan alla fine ha tirato 20 volte in porta rispetto all'Atalanta che ha tirato nove volte in tutto. Ma l'Atalanta fa tre gol e il Milan ne fa soltanto due".

"Questi due gol, uno su un calcio di rigore perché anche quando sono soli davanti al portiere non fanno più gol e uno di un difensore Pavlović. E allora torniamo al vecchio discorso - ha chiosato Ravezzani sul Diavolo di Allegri -. II Milan ha una crisi che è la crisi del suo giocatore più pagato, più rappresentativo che è Rafael Leão. Leão è un giocatore catatonico. Tutto il Milan è catatonico, anche perché quando la palla arriva lì davanti Leão non combina mai niente di buono". Ammonito contro l'Atalanta, il portoghese sarà squalificato per Genoa-Milan. Pertanto Allegri non lo schiererà e farà altre scelte di formazione. Vedremo se pagheranno.

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