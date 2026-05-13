Non è ancora tutto perduto, però, perché, nel caso in cui battesse il Genoa e il Cagliari nelle ultime due gare che rimangono per chiudere la stagione, Allegri e il suo Milan centrerebbero l'obiettivo. Anche se lo facesse, ne siamo sicuri, non mancherebbero le polemiche perché quasi sicuramente ci saranno una o due squadre che, per gli esteti di cui sopra, l'avrebbero meritato più del Diavolo.

"Allegri come monotema: è diventato l'ossessione di un paio di soggetti di cui non faccio i nomi per non offenderli. Sono i guru del nuovo calcio, i sotuttoio. Se sale il prezzo della benzina è colpa di Allegri, se la fidanzata li tradisce è perché ha conosciuto Allegri. Se prendono una multa il vigile è Allegri. Il calcio non è solo Allegri: c'è anche Max", il commento di Zazzaroni al tema. Chissà a chi si riferiva? Voi avete un'idea in merito?