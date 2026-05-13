Non è ancora tutto perduto, però, perché, nel caso in cui battesse il Genoa e il Cagliari nelle ultime due gare che rimangono per chiudere la stagione, Allegri e il suo Milan centrerebbero l'obiettivo. Anche se lo facesse, ne siamo sicuri, non mancherebbero le polemiche perché quasi sicuramente ci saranno una o due squadre che, per gli esteti di cui sopra, l'avrebbero meritato più del Diavolo.
Zazzaroni: "Sale il prezzo della benzina, tradisce la fidanzata, prendono una multa: sempre colpa di Allegri"—
Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo e direttore del 'Corriere dello Sport', proprio a loro si è rivolto in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram'. Non una 'difesa' all'operato di Allegri, che può tranquillamente difendersi da solo se attaccato, bensì una considerazione a voce alta su come vengono veicolate le opinioni sui protagonisti del mondo del calcio in Italia.
"Allegri come monotema: è diventato l'ossessione di un paio di soggetti di cui non faccio i nomi per non offenderli. Sono i guru del nuovo calcio, i sotuttoio. Se sale il prezzo della benzina è colpa di Allegri, se la fidanzata li tradisce è perché ha conosciuto Allegri. Se prendono una multa il vigile è Allegri. Il calcio non è solo Allegri: c'è anche Max", il commento di Zazzaroni al tema. Chissà a chi si riferiva? Voi avete un'idea in merito?
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