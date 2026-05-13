All'indomani della sconfitta interna, 2-3 , contro l' Atalanta , il Milan - di comune accordo tra l'allenatore Massimiliano Allegri , il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani - ha deciso di andare in ritiro . Non una decisione 'punitiva'. Bensì un tentativo di ritrovare compattezza, unità d'intenti e, soprattutto, serenità mentale alla luce degli ultimi 180 minuti di campionato.

Mike Maignan e compagni avrebbero dovuto iniziare il ritiro nel centro sportivo di Milanello oggi. Poi, però, l'adunata è stata rinviata alla giornata di domani, giovedì 14 maggio. Perché? È presto detto. Inizialmente Genoa-Milan, partita della 37esima e penultima giornata di Serie A, è stata prevista per domenica 17 maggio alle ore 12:30. Poi, però, la decisione del Prefetto di Roma di spostare il derby della Capitale a lunedì 18 maggio alle ore 20:45 ha cambiato le carte in tavola.