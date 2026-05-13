Milan, dirigenti a Milanello da allenatore e giocatori — Lo scenario della Champions è fondamentale dal punto di vista sportivo ed economico per il Milan. Permetterebbe di attirare nuovi campioni in squadra e di far sorridere il bilancio della società. Ecco perché, ieri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare si sono presentati al centro sportivo di Milanello, trascorrendo del tempo prima, durante e dopo l'allenamento con il tecnico Massimiliano Allegri e con i giocatori.

Un segnale, fisico, anche di vicinanza del club alla squadra e allo staff dopo settimane tumultuose. Qualificarsi o meno in Champions League, inevitabilmente, sposterà gli equilibri interni nelle varie componenti del Milan. Per cui valutazioni e verdetti su tutti i protagonisti saranno rinviati a stagione finita, a bocce ferme.

Per cercare di ritrovare il suo Milan, visto che il discorso motivazionale a Milanello nella settimana pre-Atalanta non ha funzionato, si è optato per il ritiro: oggi doppia seduta di allenamento e da domani tutti fissi a Milanello. Una scelta, quella del ritiro, presa di comune accordo tra Allegri e il club. E chissà che questo segnale distensivo tra le parti non aiuti la squadra a sbloccarsi, psicologicamente, anche sul campo.