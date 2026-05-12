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Milan, parla Sabatini
Secondo il giornalista, il Milan è in una vera e propria fase delicata, colpita ed aggravata anche dalla contestazione fatta dai tifosi nei confronti della dirigenza. Secondo Sabatini, la caduta del girone di ritorno non sembra arrestarsi, anzi...
"Per il Milan il momento è sportivamente drammatico perché la caduta libera del girone di ritorno non si arresta. Stavolta è arrivata anche una sconfitta in casa con l'Atalanta. 3-2 il punteggio finale in favore della squadra di Palladino, ma fino a pochi minuti dalla fine era 3-0 e s'era svuotata la curva e c'era un'atmosfera da processo, da tutti contro tutti e anche con una colonna sonora di contestazione giusta e giustificata da parte dei tifosi nei confronti della società e anche dei giocatori."
Successivamente, Sabatini si è spostato a parlare dei problemi tattici della squadra, facendo riferimento anche alle altre big:
"Questo è un Milan che ha evidenti problemi tecnici, tattici, ambientali e anche caratteriali perché contro l'Atalanta, la partita che doveva essere utilizzata per tenere a distanza la Juventus e la Roma, il Milan è crollato senza giustificazioni per un tempo e mezzo almeno e le responsabilita vanno naturalmente suddivise da tutti, se vogliamo in ordine alfabetico dalla a di Allegri fino all'ultimo giocatore in ordine alfabetico. Oltre questo però è evidente che anche questa sconfitta va analizzata nel contesto di un campionato che ha fornito ai tifosi del Milan l'illusione più che il sogno addirittura della lotta scudetto"
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