Zeroli e Abate. si sono ritrovati alla Juve Stabia, ma precedentemente sono stati due dei volti principali legati al Milan Primavera. Il 5 luglio del 2022, l'ex calciatore rossonero diventa allenatore della Primavera, per poi lasciare l'incarico a fine stagione del 2024. Con i due rossoneri, il Milan Primavera è riuscito ad arrivare per due volte alla final four di Youth League.