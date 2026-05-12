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Milan, che magia di Zeroli: gol allo scadere e semifinale conquistata

Milan, che magia di Zeroli: gol allo scadere e semifinale conquistata - immagine 1
Una serata spettacolare per Kevin Zeroli. Il calciatore della Juve Stabia in prestito dal Milan è stato il protagonista principale col Modena
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Una serata spettacolare per Kevin Zeroli. 'L'ex centrocampista rossonero' ha deciso una gara molto importante regalando alla Juve Stabia  il pass per la doppia sfida contro il Monza valida per la semifinale del playoff.  La squadra allenata dall'ex calciatore del Milan Ignazio Abate, ha battuto il Modena di Andrea Sottil, grazie alla rovesciata dell'ex rossonero.

Milan, che gol di Zeroli

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Per il classe 2005, in prestito dal Milan, si tratta del primo gol con la maglia della Juve Stabia. Per lui, nel corso dell'attuale stagione, 8 presenze, sommando però anche le 5 con la maglia del Monza, prima dell'arrivo in Campania. Il gol, arrivato vicino allo scadere dei 90 minuti, si è sviluppato grazie ad un corner e una mischia in area.

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Zeroli e Abate. si sono ritrovati alla Juve Stabia, ma precedentemente sono stati due dei volti principali legati al Milan Primavera. Il 5 luglio del 2022, l'ex calciatore rossonero diventa allenatore della Primavera, per poi lasciare l'incarico a fine stagione del 2024. Con i due rossoneri, il Milan Primavera è riuscito ad arrivare per due volte alla final four di Youth League.

 

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