Milan, le notizie Top di oggi: Tare ai saluti? Modric verso il rientro! Conceicao, che dichiarazioni
Serie A, parla Abodi
«Capisco il presupposto della contemporaneità con altre partite che concorrono al raggiungimento di un obbiettivo e l’esigenza della Lega Serie A di mettere tutti insieme, ma si doveva immaginare prima di non fare il derby in questa giornata. Però ormai le cose sono fatte. È brutto per l’opinione pubblica che ci si trovi davanti ad un giudice».
Nel finale del discorso, il Ministro ha voluto sottolineare il fatto di come gli Internazionali di Tennis, al momento della pianificazione del calendario di Serie A, siano stati totalmente ignorati:
«Queste scelte vanno fatte a monte, ogni tentativo di risolverle a valle crea degli imbarazzi e soprattutto fa capire come non ci sia armonia. Il calendario del campionato è pieno di condizionalità purtroppo si vede che è sfuggita quella della finale degli Internazionali di tennis»
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