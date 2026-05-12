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Serie A, Abodi: “Derby di Roma e Internazionali? Brutto che ci si trovi davanti ad un giudice”

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Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, ha voluto criticare la pianificazione del calendario di Serie A: tra il derby di Roma e Milan-Genoa...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Continua a tenere banco in Serie A la gestione della 37esima e penultima giornata di campionato. Dopo la decisione della prefettura di Roma di spostare il derby tra giallorossi e biancocelesti a lunedì sera, modificando così anche tutte le partite legate alla corsa alla Champions League (Milan incluso), sono arrivate anche le dichiarazioni del Ministro dello Sport Andrea Abodi.

Alla fine della conferenza stampa di Sport e Salute al Foro Italico, il Ministro ha voluto affrontare il tema con toni piuttosto critici, facendo riferimento ad una pianificazione del calendario non ottimale, visti gli impegni con il Tennis.

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«Capisco il presupposto della contemporaneità con altre partite che concorrono al raggiungimento di un obbiettivo e l’esigenza della Lega Serie A di mettere tutti insieme, ma si doveva immaginare prima di non fare il derby in questa giornata. Però ormai le cose sono fatte. È brutto per l’opinione pubblica che ci si trovi davanti ad un giudice».

Nel finale del discorso, il Ministro ha voluto sottolineare il fatto di come gli Internazionali di Tennis, al momento della pianificazione del calendario di Serie A, siano stati totalmente ignorati:

«Queste scelte vanno fatte a monte, ogni tentativo di risolverle a valle crea degli imbarazzi e soprattutto fa capire come non ci sia armonia. Il calendario del campionato è pieno di condizionalità purtroppo si vede che è sfuggita quella della finale degli Internazionali di tennis»

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