Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, ha voluto criticare la pianificazione del calendario di Serie A: tra il derby di Roma e Milan-Genoa...

Continua a tenere banco in Serie A la gestione della 37esima e penultima giornata di campionato. Dopo la decisione della prefettura di Roma di spostare il derby tra giallorossi e biancocelesti a lunedì sera, modificando così anche tutte le partite legate alla corsa alla Champions League (Milan incluso), sono arrivate anche le dichiarazioni del Ministro dello Sport Andrea Abodi.