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Milan, squadra verso il ritiro, ma non da domani: ecco quando si parte

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Dopo i brutti risultati dell'ultimo periodo, la dirigenza rossonera ha deciso di adottare un'importante misura: squadra in ritiro
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nei pressi di Casa Milan,  nell'ultimo periodo soprattutto, il clima non è dei migliori, sopratutto dopo la contestazione fatta nei confronti di Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, e la sconfitta contro l'Atalanta, che ha messo a duro rischio la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il tutto, ha portato ad una decisione molto importante.

Milan in ritiro

Come vi avevamo riferito ieri pomeriggio il Milan, dopo un meeting tra Furlani, Igli Tare, Zlatan Ibrahimovic e il resto della dirigenza al completo, aveva deciso di mandare la squadra in ritiro a partire da mercoled', fino al giorno della gara contro il Genoa, ovvero domenica 17.

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Nelle ultime ore, però, sono emerse delle piccole modifiche. Secondo quanto riferito da Daniele Longo, giornalista sportivo, il Milan non andrà in ritiro da domani, bensì a partire da giovedì. Nella mattinata di domani, infatti, a Milanello è prevista una doppia seduta di allenamento.

Lo stesso Tare, dopo il brutto risultato contro la Dea, aveva già anticipato la scelta: "Abbiamo analizzato insieme al mister anche dopo la partita l’andamento. Abbiamo parlato davanti a loro dicendo che in questo momento tutto ciò che gira intorno a noi ci deve togliere poche energie. Dobbiamo essere tutti concentrati sulle ultime due gare. Anche le reazioni post-partita dei leader è stata giusta. Ora poche parole, i fatti. Settimana prossima abbiamo un match importante. Dobbiamo affrontarlo nella maniera giusta, magari andando anche qualche giorno in ritiro tutti insieme»

 

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