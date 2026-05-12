Nelle ultime ore, però, sono emerse delle piccole modifiche. Secondo quanto riferito da Daniele Longo , giornalista sportivo, il Milan non andrà in ritiro da domani, bensì a partire da giovedì . Nella mattinata di domani, infatti, a Milanello è prevista una doppia seduta di allenamento.

Lo stesso Tare, dopo il brutto risultato contro la Dea, aveva già anticipato la scelta: "Abbiamo analizzato insieme al mister anche dopo la partita l’andamento. Abbiamo parlato davanti a loro dicendo che in questo momento tutto ciò che gira intorno a noi ci deve togliere poche energie. Dobbiamo essere tutti concentrati sulle ultime due gare. Anche le reazioni post-partita dei leader è stata giusta. Ora poche parole, i fatti. Settimana prossima abbiamo un match importante. Dobbiamo affrontarlo nella maniera giusta, magari andando anche qualche giorno in ritiro tutti insieme»