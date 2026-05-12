Genoa-Milan, l’ultimo treno per la Champions: De Rossi cerca lo sgambetto al Diavolo per lanciare la sua Roma
Nelle ultime ore, però, sono emerse delle piccole modifiche. Secondo quanto riferito da Daniele Longo, giornalista sportivo, il Milan non andrà in ritiro da domani, bensì a partire da giovedì. Nella mattinata di domani, infatti, a Milanello è prevista una doppia seduta di allenamento.
Lo stesso Tare, dopo il brutto risultato contro la Dea, aveva già anticipato la scelta: "Abbiamo analizzato insieme al mister anche dopo la partita l’andamento. Abbiamo parlato davanti a loro dicendo che in questo momento tutto ciò che gira intorno a noi ci deve togliere poche energie. Dobbiamo essere tutti concentrati sulle ultime due gare. Anche le reazioni post-partita dei leader è stata giusta. Ora poche parole, i fatti. Settimana prossima abbiamo un match importante. Dobbiamo affrontarlo nella maniera giusta, magari andando anche qualche giorno in ritiro tutti insieme»
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