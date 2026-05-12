E' dal 6 gennaio che dico che il Milan sarebbe crollato, mi dovete dire bravo. Il Milan ha perso Modric ed è finito. Ho ripetuto per mesi che il Milan stava andando avanti per le parate del portiere e per i rigori sbagliati dalle altre. Ora il portiere non para, le altre squadre fanno gol e il Milan ha perso punti. Questa è la cronaca della stagione del Milan"