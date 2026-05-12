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Trevisani sul Milan: “L’allenatore non ci sta capendo niente, senza Modric è finito”

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Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, presente negli studi di Pressing ha voluto commentare il finale di stagione del Milan di Allegri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, presente negli studi di Pressing, ha voluto spendere alcune parole sulla 36^ giornata di Serie A. Tra le varie dichiarazioni, il giornalista sportivo si è voluto soffermare sul Milan di Massimiliano Allegri. Nella serata di ieri, infatti, i rossoneri sono usciti sconfitti da San Siro: la Dea è riuscita ad abbattere il Diavolo, conquistando 3 punti importantissimi in chiave Europa.

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Attualmente, Massimiliano Allegri e la sua squadra sono a serio rischio: per centrare la qualificazione in Europa, il Milan necessita di ben 6 punti. Che vuol dire? Nelle ultime due partite di campionato, devono arrivare due vittorie, una in trasferta e una in casa, altrimenti sarà fallimento.

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 "Come si è vista nell'ultima mezz'ora questa squadra può creare palle gol, può attaccare. Non è che non può giocare a calcio, il problema è che non la fanno giocare a calcio. Finita la rincorsa scudetto la squadra si è liquefatta perchè non ha più visto quell'obiettivo grande. Quando perdi un obiettivo dovresti però avere poi altre cose come una preparazione tattica, un gioco, delle idee. Tutte cose che il Milan che non ha. Il Milan si è completamente spento. Sapete chi è stato il migliore in campo contro l'Atalanta? Nkunku. E dov'era Nkunku ad inizio partita? In panchina. L'allenatore non ci sta capendo niente. La confusione di Allegri si vede anche da alcune scelte

E' dal 6 gennaio che dico che il Milan sarebbe crollato, mi dovete dire bravo. Il Milan ha perso Modric ed è finito. Ho ripetuto per mesi che il Milan stava andando avanti per le parate del portiere e per i rigori sbagliati dalle altre. Ora il portiere non para, le altre squadre fanno gol e il Milan ha perso punti. Questa è la cronaca della stagione del Milan"

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