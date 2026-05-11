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Milan, chi sono i tuoi veri tifosi? Gli spalti si riempiono di turisti, ma la passione vera è in rivolta

Giorgio Furlani e Gerry Cardinale, AC Milan
Il Milan affronta una crisi d'identità a San Siro: tra rincari e risultati deludenti, cresce la frattura tra il tifo passionale e il nuovo pubblico di turisti
Redazione PM

La sconfitta interna contro l’Atalanta non ha solo inflitto un colpo durissimo alle ambizioni Champions del Milan, ma ha scoperchiato una tensione sociale e culturale che cova da tempo all'interno di San Siro. Lo stadio, un tempo cuore pulsante del tifo, sembra essersi trasformato in una tappa turistica, dove la passione viscerale viene progressivamente sostituita da un'esperienza di consumo per visitatori occasionali.

Milan, l'immagine del dissenso

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A scatenare la rabbia dei tifosi rossoneri sui social è stata un'inquadratura specifica durante la diretta televisiva. Mentre il Milan sprofondava sotto i colpi della 'Dea', il maxischermo dello stadio ha mostrato due spettatori, apparentemente stranieri, sorridenti e divertiti. Vedere volti radiosi nel momento in cui la squadra perdeva 0-3 ha ferito la sensibilità di chi vive il Diavolo come una ragione di vita. Inoltre, sebbene chiunque paghi il biglietto abbia il diritto di godersi lo spettacolo, l'atmosfera ne risente: spesso San Siro vanta numeri da tutto esaurito, ma a stento la metà dei presenti partecipa attivamente al sostegno della squadra.

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La rabbia della Curva Sud: "Indifferenti allo schifo"

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Anche la Curva Sud, già impegnata in una dura contestazione contro l’amministratore delegato Giorgio Furlani, ha preso posizione attraverso i propri canali social. In una storia pubblicata su Instagram, il cuore del tifo organizzato ha sottolineato con amarezza: "Ieri, mentre i MILANISTI abbandonavano lo stadio, hanno inquadrato più volte TURISTI da ogni dove, sorridenti, indifferenti allo schifo al quale questa società ci ha abituato…". Il messaggio è chiaro: Il tifo non può essere ridotto a una comparsata in una cartolina milanese, specialmente quando la competitività sportiva viene meno.

La strategia di RedBird e il rischio del "popolo perduto"

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Il fulcro della polemica non è il turista in sé, ma la linea adottata da RedBird e Gerry Cardinale. La politica del "caro prezzi" sembra mirata a favorire un pubblico con alte disponibilità economiche, meno sensibile ai rincari, ma anche meno legato ai risultati sportivi e alla storia del club. Il timore è che la società stia barattando l'ambizione e l'appartenenza con la stabilità finanziaria ed emotiva garantita da un pubblico di passaggio. Una cosa è certa: con il tempo le mode passeranno, i turisti cambieranno meta e anche il Milan, prima o poi, cambierà proprietario. Resterà solo quel popolo che oggi chiede ascolto.

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