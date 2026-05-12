Genoa-Milan, l’ultimo treno per la Champions: De Rossi cerca lo sgambetto al Diavolo per lanciare la sua Roma
L’ombra di De Rossi: un cuore giallorosso sulla via del Milan—
Il pericolo pubblico numero uno siede sulla panchina rossoblù. Daniele De Rossi, 616 battaglie con la Roma tatuata sul petto, non farà sconti. Il suo Genoa è già salvo, ma l'occasione è ghiotta: uno sgambetto al Milan per servire un assist d'oro alla "sua" Roma, impegnata a sua volta nel derby contro la Lazio. Per il tecnico potrebbe essere l'occasione per riscattare quell'esonero amaro della scorsa stagione e fare un regalo alla piazza che lo ha sempre difeso. Un pareggio o una vittoria del Grifone spianerebbero la strada ai giallorossi.
Genoa-Milan, i precedenti—
I precedenti sono 135 e alcuni episodi discussi negli ultimi incroci hanno alimentato le rivalità. Dal mani contestato di Pulisic nel 2023 al rigore fallito da Stanciu all'andata, che ha portato un'ondata di polemiche a Pavlovic per aver "scavato" il dischetto dell'area di rigore con la punta della scarpa. Il Genoa giocherà per l'onore e per la storia, spinto da un pubblico che sente l'odore del sangue rossonero. Per il Milan l'imperativo è vincere: uscire da Marassi senza i tre punti significherebbe consegnare ufficialmente le chiavi dell'Europa alla Roma.
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