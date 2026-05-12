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Genoa-Milan, l’ultimo treno per la Champions: De Rossi cerca lo sgambetto al Diavolo per lanciare la sua Roma

Genoa-Milan, Allegri e De Rossi
Il Milan si gioca l'Europa a Marassi contro il Genoa di De Rossi: un romanista può regalare la Champions alla Roma
Redazione PM

La data dell'incontro non è ancora ufficiale, ma tra domenica e lunedì prossimo, il Milan sarà impegnato a 'Marassi'  contro il Genoa nel match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I rossoneri arrivano all'appuntamento con la qualificazione in Champions più in bilico che mai. Oggi, la squadra di Massimiliano Allegri occupa il quarto posto con 67 punti, a pari merito con la Roma e con il fiato sul collo del Como a 65. Le 5 sconfitte nelle ultime 8 partite di campionato hanno dilapidato un vantaggio sulla quinta che, tra la 27ª e la 30ª giornata, aveva raggiunto quota 9 punti. Un tracollo culminato nel ko interno contro l'Atalanta, che trasforma la trasferta ligure in un ultimo treno: servono due vittorie nelle ultime due per la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta.

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Genoa-Milan, Allegri in emergenza totale

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Il Milan arriva a una delle sfide più delicate della stagione mutilato dalle squalifiche: fuori Leao, Estupinan e Saelemaekers. Se Pulisic viaggia verso il rientro, il vero dilemma riguarda la fascia sinistra dopo l'infortunio di Bartesaghi contro l'Atalanta. Le soluzioni? Tutte d'emergenza. L'adattamento di Pavlovic come terzino o l'allargamento di uno tra Ricci e Rabiot per dare maggiore densità al centrocampo. Sullo sfondo, le condizioni di Modric: il croato spera di esserci con una maschera protettiva, ma le possibilità restano modeste.

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Il pericolo pubblico numero uno siede sulla panchina rossoblù. Daniele De Rossi, 616 battaglie con la Roma tatuata sul petto, non farà sconti. Il suo Genoa è già salvo, ma l'occasione è ghiotta: uno sgambetto al Milan per servire un assist d'oro alla "sua" Roma, impegnata a sua volta nel derby contro la Lazio. Per il tecnico potrebbe essere l'occasione per riscattare quell'esonero amaro della scorsa stagione e fare un regalo alla piazza che lo ha sempre difeso. Un pareggio o una vittoria del Grifone spianerebbero la strada ai giallorossi.

Genoa-Milan, i precedenti

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I precedenti sono 135 e alcuni episodi discussi negli ultimi incroci hanno alimentato le rivalità. Dal mani contestato di Pulisic nel 2023 al rigore fallito da Stanciu all'andata, che ha portato un'ondata di polemiche a Pavlovic per aver "scavato" il dischetto dell'area di rigore con la punta della scarpa. Il Genoa giocherà per l'onore e per la storia, spinto da un pubblico che sente l'odore del sangue rossonero. Per il Milan l'imperativo è vincere: uscire da Marassi senza i tre punti significherebbe consegnare ufficialmente le chiavi dell'Europa alla Roma.

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