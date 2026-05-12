La data dell'incontro non è ancora ufficiale, ma tra domenica e lunedì prossimo, il Milan sarà impegnato a 'Marassi' contro il Genoa nel match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I rossoneri arrivano all'appuntamento con la qualificazione in Champions più in bilico che mai. Oggi, la squadra di Massimiliano Allegri occupa il quarto posto con 67 punti, a pari merito con la Roma e con il fiato sul collo del Como a 65. Le 5 sconfitte nelle ultime 8 partite di campionato hanno dilapidato un vantaggio sulla quinta che, tra la 27ª e la 30ª giornata, aveva raggiunto quota 9 punti. Un tracollo culminato nel ko interno contro l'Atalanta, che trasforma la trasferta ligure in un ultimo treno: servono due vittorie nelle ultime due per la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta.