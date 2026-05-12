PIANETAMILAN partite probabili formazioni Genoa-Milan, la probabile formazione rossonera: Allegri in emergenza totale nella partita dell’anno

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Genoa-Milan, la probabile formazione rossonera: Allegri in emergenza totale nella partita dell’anno

Christian Pulisic, attaccante AC Milan, qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello
Domenica 17 maggio, al 'Ferraris' (da capire se alle ore 12:30 o alle 18:00) il Milan di Massimiliano Allegri giocherà la partita della stagione in casa del Genoa con tanti assenti: ecco la probabile formazione dei rossoneri a pochi giorni dal match
Daniele Triolo Redattore 

Domenica 17 maggio il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova per affrontare il Genoa di Daniele De Rossi: la partita, valida per la 37esima giornata della Serie A 2025-2026, sarà uno snodo cruciale per la stagione del Diavolo.

Con tre punti, i rossoneri avranno ancora chance (battendo poi la settimana successiva il Cagliari a 'San Siro') di qualificarsi in Champions League senza dipendere dai risultati di Napoli, Juventus, Roma e Como. In caso di pareggio o di altra sconfitta (sono già 5 nelle ultime 7 gare), Mike Maignan e compagni dovranno farsi il segno della croce e sperare.

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Genoa-Milan, che si potrebbe giocare o alle ore 12:30 (come comunicato in via ufficiale ieri) o alle ore 18:00 (esiste il rischio spostamento per ottenere la contemporaneità con il Derby della Capitale, si attende la decisione del Prefetto di Roma), vedrà, però, Allegri alle prese con un'emergenza totale. Tanto che è anche complicato ipotizzare una probabile formazione rossonera ad oggi.

La certezza è che tornerà Fikayo Tomori dalla squalifica; la speranza è che - con una maschera protettiva - possa tornare in campo persino Luka Modrić. Improbabile, ma il centrocampista croato un tentativo concreto lo farà. Non ci sono lesioni per Christian Pulisic, che ha saltato Milan-Atalanta dell'ultimo weekend di campionato per un problema al gluteo accusato nell'allenamento di rifinitura: lo statunitense a Genova ci sarà.

Tre squalificati importanti, Bartesaghi in dubbio

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Chi, invece, non ci sarà sicuramente saranno Pervis Estupiñán, Alexis Saelemaekers e Rafael Leão, squalificati per un turno dal Giudice Sportivo. In serio dubbio anche Davide Bartesaghi, uscito per infortunio nel finale del match contro la 'Dea'. Quindi, come giocherà il Diavolo di Allegri contro il 'Grifone'? Le soluzioni sono varie: al posto del belga, per esempio, giocherà quasi certamente Zachary Athekame. Come esterno sinistro del 3-5-2, invece, potrebbe allargarsi Adrien Rabiot, con l'inserimento di un mediano in più. Ecco quale potrebbe essere la probabile formazione del Diavolo per Genoa-Milan del 'Ferraris'.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Ricci, Jashari, Rabiot; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, De Winter, Loftus-Cheek, Modrić, Füllkrug, Giménez. Allenatore: Allegri.

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