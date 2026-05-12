La certezza è che tornerà Fikayo Tomori dalla squalifica; la speranza è che - con una maschera protettiva - possa tornare in campo persino Luka Modrić. Improbabile, ma il centrocampista croato un tentativo concreto lo farà. Non ci sono lesioni per Christian Pulisic, che ha saltato Milan-Atalanta dell'ultimo weekend di campionato per un problema al gluteo accusato nell'allenamento di rifinitura: lo statunitense a Genova ci sarà.