Genoa-Milan, tanti dubbi di formazione per Allegri—
Genoa-Milan, che si potrebbe giocare o alle ore 12:30 (come comunicato in via ufficiale ieri) o alle ore 18:00 (esiste il rischio spostamento per ottenere la contemporaneità con il Derby della Capitale, si attende la decisione del Prefetto di Roma), vedrà, però, Allegri alle prese con un'emergenza totale. Tanto che è anche complicato ipotizzare una probabile formazione rossonera ad oggi.
La certezza è che tornerà Fikayo Tomori dalla squalifica; la speranza è che - con una maschera protettiva - possa tornare in campo persino Luka Modrić. Improbabile, ma il centrocampista croato un tentativo concreto lo farà. Non ci sono lesioni per Christian Pulisic, che ha saltato Milan-Atalanta dell'ultimo weekend di campionato per un problema al gluteo accusato nell'allenamento di rifinitura: lo statunitense a Genova ci sarà.
Tre squalificati importanti, Bartesaghi in dubbio—
Chi, invece, non ci sarà sicuramente saranno Pervis Estupiñán, Alexis Saelemaekers e Rafael Leão, squalificati per un turno dal Giudice Sportivo. In serio dubbio anche Davide Bartesaghi, uscito per infortunio nel finale del match contro la 'Dea'. Quindi, come giocherà il Diavolo di Allegri contro il 'Grifone'? Le soluzioni sono varie: al posto del belga, per esempio, giocherà quasi certamente Zachary Athekame. Come esterno sinistro del 3-5-2, invece, potrebbe allargarsi Adrien Rabiot, con l'inserimento di un mediano in più. Ecco quale potrebbe essere la probabile formazione del Diavolo per Genoa-Milan del 'Ferraris'.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Ricci, Jashari, Rabiot; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, De Winter, Loftus-Cheek, Modrić, Füllkrug, Giménez. Allenatore: Allegri.
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