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SERIE A

Milan, quando si giocherà la sfida contro il Genoa? Arrivano le parole di De Siervo

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Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, servono 3 punti contro il Genoa: quando si giocherà la gara? Le parole di De Siervo
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il girone di ritorno del Milan non è stato assolutamente positivo. Dalla vittoria del derby contro l'Inter, la squadra ha subito un vero e proprio rallentamento, iniziando a perdere tantissimi punti per strada che stanno mettendo a serio rischio la qualificazione in Champions League. Dopo gli ultimi errori, contro Genoa e Cagliari i rossoneri dovranno fare due vittorie su due per centrare l'obiettivo Europa.

Dopo questo periodo complicato, aggravato anche dalle tensioni societarie con i tifosi, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a reagire. Il prossimo appuntamento, come sappiamo, sarà domenica 17 maggio, anche se ancora non è stato reso noto l'orario preciso della sfida. La Lega Serie A, però, vuole mantenere la contemporaneità per tutte le squadre impegnate nella lotta alla Champions League.

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L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenuto ai microfoni di GR Parlamento - Radio Rai, ha voluto anticipare quando, secondo lui, potrebbero essere giocate queste partite. Secondo le parole di De Siervo, le gare si disputeranno domenica alle ore 12:30, orario in cui è previsto anche il derby di Roma contro la Lazio:

 "Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall'ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l'interesse di tutti"

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