Milan, crisi Leao: anche in fascia è un disastro. I numeri lo inchiodano: colpa della pubalgia o c’è altro?
Milan, quando si scenderà in campo?
L'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenuto ai microfoni di GR Parlamento - Radio Rai, ha voluto anticipare quando, secondo lui, potrebbero essere giocate queste partite. Secondo le parole di De Siervo, le gare si disputeranno domenica alle ore 12:30, orario in cui è previsto anche il derby di Roma contro la Lazio:
"Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall'ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l'interesse di tutti"
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