Il girone di ritorno del Milan non è stato assolutamente positivo. Dalla vittoria del derby contro l'Inter, la squadra ha subito un vero e proprio rallentamento, iniziando a perdere tantissimi punti per strada che stanno mettendo a serio rischio la qualificazione in Champions League. Dopo gli ultimi errori, contro Genoa e Cagliari i rossoneri dovranno fare due vittorie su due per centrare l'obiettivo Europa.