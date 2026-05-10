Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Allegri, scelte coraggiose. Dubbi per Palladino—
Qui Atalanta - La 'Dea', invece, si presenterà all'appuntamento contro il Milan con un unico assente, l'infortunato Lorenzo Bernasconi. Tutti gli altri recuperati e disponibili. C'è l'imbarazzo della scelta, quindi, per Raffaele Palladino, tecnico degli orobici, il quale deve ancora sciogliere ben quattro ballottaggi in vista di stasera, uno per reparto. In difesa, tra Isak Hien e Berat Djimsiti, quindi, a centrocampo, tra Marten de Roon e Mario Pašalić; quindi, sulla trequarti, tra Lazar Samardzic e Charles De Ketelaere. Infine, in attacco, tra Gianluca Scamacca e Nikola Krstović. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Milan-Atalanta di 'San Siro'!
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Fofana, Jashari, Estupiñán, R. Leão, Nkunku, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien (Djimsiti), Ahanor; Bellanova, Éderson, Pašalić (de Roon), Zappacosta; Samardzic (De Ketelaere), Raspadori; Scamacca (Krstović). A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Kossounou, Djimsiti (Hien), Kolašinac, Zalewski, de Roon (Pašalić), Musah, Bakker, De Ketelaere (Samardzic), K. Sulemana, Krstović (Scamacca). Allenatore: Palladino.
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