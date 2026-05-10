Qui Milan - Il Diavolo si presenterà all'appuntamento contro l'Atalanta privo dello squalificato Fikayo Tomori e dell'infortunato Luka Modrić. Al posto del difensore centrale inglese, spazio a Koni De Winter. In cabina di regia, invece, andrà Samuele Ricci. Rispetto all'ultima partita, la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, poi, il tecnico Massimiliano Allegri farà fuori due titolari inamovibili come Youssouf Fofana e Rafael Leão: dentro, dall'inizio, Ruben Loftus-Cheek e Santiago Giménez. Tornano dal 1' anche Davide Bartesaghi e Christian Pulisic. Insomma, Allegri prova a ribaltare il suo Milan per la Champions.