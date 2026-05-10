PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Allegri, ribaltone per la Champions. Esclusioni eccellenti

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Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Allegri, ribaltone per la Champions. Esclusioni eccellenti

Probabili formazioni Milan-Atalanta di Serie A, allenatori Massimiliano Allegri e Raffaele Palladino
Le probabili formazioni di Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma stasera, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', a Milano. Così in campo i rossoneri e i nerazzurri?
Daniele Triolo Redattore 

Questa sera, alle ore 20:45, i riflettori dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si accenderanno per Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026: una sfida che i rossoneri dovranno vincere a tutti i costi per alimentare le speranze di una qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Qui Milan - Il Diavolo si presenterà all'appuntamento contro l'Atalanta privo dello squalificato Fikayo Tomori e dell'infortunato Luka Modrić. Al posto del difensore centrale inglese, spazio a Koni De Winter. In cabina di regia, invece, andrà Samuele Ricci. Rispetto all'ultima partita, la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, poi, il tecnico Massimiliano Allegri farà fuori due titolari inamovibili come Youssouf Fofana e Rafael Leão: dentro, dall'inizio, Ruben Loftus-Cheek e Santiago Giménez. Tornano dal 1' anche Davide Bartesaghi e Christian Pulisic. Insomma, Allegri prova a ribaltare il suo Milan per la Champions.

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Qui Atalanta - La 'Dea', invece, si presenterà all'appuntamento contro il Milan con un unico assente, l'infortunato Lorenzo Bernasconi. Tutti gli altri recuperati e disponibili. C'è l'imbarazzo della scelta, quindi, per Raffaele Palladino, tecnico degli orobici, il quale deve ancora sciogliere ben quattro ballottaggi in vista di stasera, uno per reparto. In difesa, tra Isak Hien e Berat Djimsiti, quindi, a centrocampo, tra Marten de Roon e Mario Pašalić; quindi, sulla trequarti, tra Lazar Samardzic e Charles De Ketelaere. Infine, in attacco, tra Gianluca Scamacca e Nikola Krstović. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Milan-Atalanta di 'San Siro'!

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Fofana, Jashari, Estupiñán, R. Leão, Nkunku, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien (Djimsiti), Ahanor; Bellanova, Éderson, Pašalić (de Roon), Zappacosta; Samardzic (De Ketelaere), Raspadori; Scamacca (Krstović). A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Kossounou, Djimsiti (Hien), Kolašinac, Zalewski, de Roon (Pašalić), Musah, Bakker, De Ketelaere (Samardzic), K. Sulemana, Krstović (Scamacca). Allenatore: Palladino.

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