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Milan-Atalanta, probabili formazioni: Allegri cambia in tutti i reparti. Il ‘patto di Milanello’

Milan-Atalanta, probabili formazioni: Allegri cambia in tutti i reparti per la vittoria
Milan-Atalanta, probabili formazioni: Allegri prepara altri cambi in vista di una partita fondamentale per la qualificazione alla Champions. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan-Atalanta, 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Mancano solo tre partite al termine della stagione e i rossoneri non hanno più jolly da giocarsi dopo la sconfitta pesante contro il Sassuolo. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà cercare i tre punti contro la compagine di Palladino. Questo perché, ai rossoneri mancano ancora sei punti per avere la certezza matematica di giocare la prossima edizione della Champions League. Il Diavolo pronto a qualche cambio in vista di domani sera. Ecco le probabili formazioni di Milan-Atalanta (fonte 'La Gazzetta dello Sport').

Atalanta, le mosse di Palladino

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Solito 3-4-2-1 per l'Atalanta: pronto Carnesecchi in porta con la difesa a tre formata da Scalvini, Hien e Ahanor (ex obiettivo del Milan). Esterni Bellanova a destra e Zappacosta a sinistra, mentre al centro pronti Ederson e Pasalic. Unica punta Scamacca, con alle sue spalle Samardzic e Raspadori.

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Milan, le mosse di Allegri

Nessun cambio tattico atteso da parte del Milan di Allegri: si continua con il 3-5-2 con Mike Maignan in porta. Difesa a tre con De Winter che prenderà il posto dello squalificato Tomori (rosso banale contro il Sassuolo). Difesa che si chiude con Gabbia al centro e Pavlović a sinistra. Saelemaekers e Bartesaghi sugli esterni con due cambi attesi a centrocampo: in panchina Fofana, con Loftus-Cheek pronto come mezzala destra. L'inglese sarebbe al rientro da titolare dopo l'infortunio subito contro il Parma. Davanti alla difesa bocciato (almeno per ora) Jashari: pronto Ricci. Chiude il reparto Rabiot. Ancora out Modrić che punta a tornare per Milan-Cagliari, ultima di campionato. Cambi anche in attacco: Pulisic pronto a tornare titolare e alla ricerca del gol mai arrivato nel 2026. Al suo fianco occasione unica per Santiago Giménez: il messicano non segna in Serie A da Milan-Bologna di maggio 2025.

Il fattore motivazionale: perché Allegri sceglie Ricci e Gimenez

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Da quanto trapela da Milanello, dove anche oggi saremo presenti per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, sembra che la scelta di inserire Ricci e Gimenez tra i titolari abbia un minimo comun denominatore. I due, infatti, sono fortemente intenzionati a restare al Milan la prossima stagione, ma hanno ancora tantissimo da dimostrare dopo un'annata insoddisfacente. Allegri avrebbe quindi deciso di puntare sulle motivazioni, fondamentali in questo finale di stagione. Gimenez, per esempio, ha sempre di detto di voler restare in rossonero, ma deve anche recuperare la forma necessaria per arrivare al Mondiale in discrete condizioni. Quando ha giocato in rossonero non ha convinto (facendo anche arrabbiare Allegri), ma è indubbio che oggi potrebbe essere tra i più motivati. Ad di là delle necessità tecniche, quindi il Mister vuole risposte emotive, di personalità. E per molti sarà l'ultimo appello. Una sorta di Patto di Milanello, dove tutti possono e devono uscire vincitori.

Milan-Atalanta, probabili formazioni

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MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Giménez. Allenatore: Allegri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.

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