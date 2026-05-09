Il fattore motivazionale: perché Allegri sceglie Ricci e Gimenez

Da quanto trapela da Milanello, dove anche oggi saremo presenti per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, sembra che la scelta di inserire Ricci e Gimenez tra i titolari abbia un minimo comun denominatore. I due, infatti, sono fortemente intenzionati a restare al Milan la prossima stagione, ma hanno ancora tantissimo da dimostrare dopo un'annata insoddisfacente. Allegri avrebbe quindi deciso di puntare sulle motivazioni, fondamentali in questo finale di stagione. Gimenez, per esempio, ha sempre di detto di voler restare in rossonero, ma deve anche recuperare la forma necessaria per arrivare al Mondiale in discrete condizioni. Quando ha giocato in rossonero non ha convinto (facendo anche arrabbiare Allegri), ma è indubbio che oggi potrebbe essere tra i più motivati. Ad di là delle necessità tecniche, quindi il Mister vuole risposte emotive, di personalità. E per molti sarà l'ultimo appello. Una sorta di Patto di Milanello, dove tutti possono e devono uscire vincitori.