L'ambiente intorno al Milan si sta scaldando sempre di più: come abbiamo rivelato noi di Pianeta Milan, i tifosi rossoneri sono pronti a contestare l'ad rossonero Giorgio Furlani e la società prima della partita contro l'Atalanta (qui tutti i dettagli). Questo si va ad associare con la petizione online dei tifosi del Milan: più di 28mila firme per chiedere le dimissioni del CEO rossonero. Chiaro il messaggio dei tifosi: il lavoro dell'ad rossonero in queste stagioni è giudicato insufficiente. Un clima bollente per una partita che resta fondamentale per il Milan: contro Atalanta, Genoa e Cagliari, i rossoneri devono conquistare sei punti per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Sì, perché la Roma si trova ora a soli 3 punti dal Diavolo e la corsa al quarto posto resta più aperta che mai (coinvolti Milan, Juventus, Roma e Como).