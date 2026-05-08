Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Estupiñan, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Giménez. Allenatore: Allegri.
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FORMAZIONI
L'ambiente intorno al Milan si sta scaldando sempre di più: come abbiamo rivelato noi di Pianeta Milan, i tifosi rossoneri sono pronti a contestare l'ad rossonero Giorgio Furlani e la società prima della partita contro l'Atalanta (qui tutti i dettagli). Questo si va ad associare con la petizione online dei tifosi del Milan: più di 28mila firme per chiedere le dimissioni del CEO rossonero. Chiaro il messaggio dei tifosi: il lavoro dell'ad rossonero in queste stagioni è giudicato insufficiente. Un clima bollente per una partita che resta fondamentale per il Milan: contro Atalanta, Genoa e Cagliari, i rossoneri devono conquistare sei punti per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Sì, perché la Roma si trova ora a soli 3 punti dal Diavolo e la corsa al quarto posto resta più aperta che mai (coinvolti Milan, Juventus, Roma e Como).
Massimiliano Allegri cerca di essere concentrato solo sul campo e prepara alcuni cambi importanti in vista della partita di domenica sera contro la Dea. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', in difesa pronto De Winter al posto di Tomori. L'inglese non ci sarà dopo il rosso ingenuo preso contro il Sassuolo e che ha lasciato i rossoneri in dieci praticamente per tutta la partita. Per il belga una possibilità importante con Gabbia e Pavlović a completare il reparto. Possibili cambi anche per quanto riguarda gli esterni: contro l'Atalanta potrebbe essere il turno di Bartesaghi ed Estupiñan. A centrocampo Fofana davanti alla difesa con Rabiot e Loftus-Cheek nel ruolo di mezzali. In avanti pronto il rientro tra i titolari di Santiago Giménez, con il dubbio Pulisic o Leão al fianco del messicano. Entrambi non sono al meglio (il portoghese non segna da inizio marzo contro la Cremonese. Pulisic non ha segnato nel 2026). Ecco la probabile formazione del Milan per la sfida contro l'Atalanta.
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Estupiñan, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Giménez. Allenatore: Allegri.
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