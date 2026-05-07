Milan-Atalanta, le scelte in difesa—
In difesa spazio a De Winter al posto dello squalificato Tomori. Con Gabbia (assente dall’ultimo allenamento per la nascita del figlio) e Pavlovic che dovrebbero completare il terzetto davanti a Maignan. Sulle fasce, Bartesaghi è pronto a riprendersi il posto a sinistra, mentre a destra Saelemaekers resta favorito, anche se Allegri ha apprezzato le recenti prestazioni di Athekame.
Il nodo a centrocampo e la sorpresa in attacco—
Il primo dubbio riguarda la mediana. Due le opzioni: Loftus-Cheek mezzala con Fofana davanti alla difesa e Rabiot a completare il reparto, oppure Ricci regista con Fofana spostato sul centro-destra. Al momento l’inglese sembra avanti nelle gerarchie. Davanti potrebbe tornare titolare Santiago Gimenez dopo oltre sei mesi. Il messicano scalpita e dovrebbe affiancare uno tra Leao e Pulisic, con il portoghese leggermente favorito.
L’Atalanta di Palladino, reduce da un andamento altalenante, si presenterà con Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.
Milan-Atalanta, le probabili formazioni—
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA