PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Atalanta, le probabili formazioni: due dubbi per Allegri e una sorpresa in attacco

PROBABILI FORMAZIONI

Milan-Atalanta, le probabili formazioni: due dubbi per Allegri e una sorpresa in attacco

Santiago Gimenez, attaccante Milan
Il Milan dopo il ko col Sassuolo cerca risposte: la probabile formazione contro l’Atalanta tra scelte obbligate e novità
Redazione PM

Il Milan ha bisogno di una svolta immediata. I tre punti sono arrivati soltanto in una delle ultime cinque gare e la sfida di domenica sera contro l’Atalanta, in programma alle 20:45 a San Siro per la 36ª giornata di Serie A, diventa decisiva per blindare la qualificazione in Champions League. Servono 6 punti nelle ultime 3 partite. Dopo il passo falso contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri prepara diversi cambi.

Dall'altra parte ci sarà l'Atalanta di Raffaele Palladino, reduce da un periodo altalenate con 2 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria nelle ultime cinque gare: esattamente come il Diavolo. L'obiettivo dei nerazzurri resta quello di mantenere il settimo posto in classifica, valido per la qualificazione in Conference League.

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Milan-Atalanta, le scelte in difesa

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In difesa spazio a De Winter al posto dello squalificato Tomori. Con Gabbia (assente dall’ultimo allenamento per la nascita del figlio) e Pavlovic che dovrebbero completare il terzetto davanti a Maignan. Sulle fasce, Bartesaghi è pronto a riprendersi il posto a sinistra, mentre a destra Saelemaekers resta favorito, anche se Allegri ha apprezzato le recenti prestazioni di Athekame.

Il nodo a centrocampo e la sorpresa in attacco

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Il primo dubbio riguarda la mediana. Due le opzioni: Loftus-Cheek mezzala con Fofana davanti alla difesa e Rabiot a completare il reparto, oppure Ricci regista con Fofana spostato sul centro-destra. Al momento l’inglese sembra avanti nelle gerarchie. Davanti potrebbe tornare titolare Santiago Gimenez dopo oltre sei mesi. Il messicano scalpita e dovrebbe affiancare uno tra Leao e Pulisic, con il portoghese leggermente favorito.

L’Atalanta di Palladino, reduce da un andamento altalenante, si presenterà con Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.

Milan-Atalanta, le probabili formazioni

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Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.

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