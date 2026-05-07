In difesa spazio a De Winter al posto dello squalificato Tomori. Con Gabbia ( assente dall’ultimo allenamento per la nascita del figli o) e Pavlovic che dovrebbero completare il terzetto davanti a Maignan . Sulle fasce, Bartesaghi è pronto a riprendersi il posto a sinistra, mentre a destra Saelemaekers resta favorito, anche se Allegri ha apprezzato le recenti prestazioni di Athekame .

Il nodo a centrocampo e la sorpresa in attacco

Il primo dubbio riguarda la mediana. Due le opzioni: Loftus-Cheek mezzala con Fofana davanti alla difesa e Rabiot a completare il reparto, oppure Ricci regista con Fofana spostato sul centro-destra. Al momento l’inglese sembra avanti nelle gerarchie. Davanti potrebbe tornare titolare Santiago Gimenez dopo oltre sei mesi. Il messicano scalpita e dovrebbe affiancare uno tra Leao e Pulisic, con il portoghese leggermente favorito.