Milan-Atalanta, due curiosità su Giménez—
La prima: Giménez potrebbe tornare a giocare titolare nel Milan contro l'Atalanta ed era stata proprio la 'Dea' l'ultima squadra contro cui, in questa stagione, l'attaccante messicano classe 2001 era sceso in campo dall'inizio, in campionato, in maglia rossonera. Era il 28 ottobre 2025: uscì nella ripresa per il problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori squadra poi per mesi.
Quindi, la seconda: Milan-Atalanta si giocherà il 10 maggio, quasi esattamente un anno dopo Milan-Bologna 3-1 di Serie A. In quella circostanza, 9 maggio 2025, il 'Bebote' mise a segno gli ultimi due gol con la maglia del Diavolo in campionato, visto che è ancora a secco in questa stagione. Domenica, insomma, Giménez può chiudere un doppio cerchio: tornare titolare e tornare al gol per il bene del Milan.
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