Milan-Atalanta, due curiosità su Giménez

La prima: Giménez potrebbe tornare a giocare titolare nel Milan contro l'Atalanta ed era stata proprio la 'Dea' l'ultima squadra contro cui, in questa stagione, l'attaccante messicano classe 2001 era sceso in campo dall'inizio, in campionato, in maglia rossonera. Era il 28 ottobre 2025: uscì nella ripresa per il problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori squadra poi per mesi.