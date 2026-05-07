PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Atalanta, chance per Giménez? Le due curiosità che forse non ricordavi

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Milan-Atalanta, chance per Giménez? Le due curiosità che forse non ricordavi

Santiago Giménez, attaccante AC Milan, qui durante Napoli-Milan di Serie A
Santiago Giménez, centravanti messicano classe 2001, potrebbe giocare titolare in Milan-Atalanta di domenica sera a 'San Siro'. Ecco a voi due chicche sul 'Bebote' in vista della partita della 36esima giornata di campionato
Daniele Triolo Redattore 

Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 10 maggio alle ore 20:45 a 'San Siro', è un match da vincere a tutti i costi per i rossoneri di Massimiliano Allegri, impegnati nella lotta per la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League.

Per l'occasione, Allegri potrebbe mandare in panchina Rafael Leão e concedere una maglia da titolare a Santiago Giménez. A tal proposito, ci sono due curiosità sul 'Bebote', relativamente a questa sfida contro gli orobici di Raffaele Palladino, che forse non ricordavate.

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Milan-Atalanta, due curiosità su Giménez

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La prima: Giménez potrebbe tornare a giocare titolare nel Milan contro l'Atalanta ed era stata proprio la 'Dea' l'ultima squadra contro cui, in questa stagione, l'attaccante messicano classe 2001 era sceso in campo dall'inizio, in campionato, in maglia rossonera. Era il 28 ottobre 2025: uscì nella ripresa per il problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori squadra poi per mesi.

Quindi, la seconda: Milan-Atalanta si giocherà il 10 maggio, quasi esattamente un anno dopo Milan-Bologna 3-1 di Serie A. In quella circostanza, 9 maggio 2025, il 'Bebote' mise a segno gli ultimi due gol con la maglia del Diavolo in campionato, visto che è ancora a secco in questa stagione. Domenica, insomma, Giménez può chiudere un doppio cerchio: tornare titolare e tornare al gol per il bene del Milan.

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