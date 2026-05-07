Milan-Atalanta, la probabile formazione: avanti con il 3-5-2, ma quanti cambi—
In porta, ovviamente, ci sarà Mike Maignan. Nel terzetto di difesa, un cambio obbligato: fuori lo squalificato Fikayo Tomori, dentro Koni De Winter al fianco di Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. A centrocampo sarà rivoluzione o quasi: Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi sono favoriti per giocare sugli esterni rispetto a Zachary Athekame e Pervis Estupiñán.
Sarà ovviamente confermato Adrien Rabiot, mentre Allegri - per Milan-Atalanta - medita di concedere una maglia da titolare a Ruben Loftus-Cheek nel ruolo di mezzala destra, con Youssouf Fofana (favorito) o Samuele Ricci nel ruolo di regista al posto dell'infortunato Luka Modrić. Bocciato, dunque, dopo la partita del 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo, lo svizzero Ardon Jashari.
Davanti probabile panchina per Leão: chance per Giménez dal 1'?—
In attacco, altra possibile sorpresa, con la panchina per Rafael Leão e un posto da titolare per Santiago Giménez. Al suo fianco, potrebbe essere confermato Christopher Nkunku, uscito nell'intervallo dell'ultima gara contro i neroverdi esclusivamente per contingenze tattiche, con il Diavolo ridotto in dieci uomini. Ecco, dunque, la probabile formazione dei rossoneri per Milan-Atalanta ad oggi.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana (Ricci), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci (Fofana), Estupiñán, Pulisic, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
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