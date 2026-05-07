Milan-Atalanta, la probabile formazione: avanti con il 3-5-2, ma quanti cambi

In porta, ovviamente, ci sarà Mike Maignan. Nel terzetto di difesa, un cambio obbligato: fuori lo squalificato Fikayo Tomori, dentro Koni De Winter al fianco di Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. A centrocampo sarà rivoluzione o quasi: Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi sono favoriti per giocare sugli esterni rispetto a Zachary Athekame e Pervis Estupiñán.