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Milan-Atalanta, la probabile formazione rossonera: Allegri pensa a Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista AC Milan, qui durante Milan-Udinese di Serie A
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996, potrebbe prendersi una maglia da titolare in Milan-Atalanta di domenica sera a 'San Siro': ecco la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Domenica 10 maggio, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026: un match che i rossoneri di Massimiliano Allegri dovranno vincere a tutti i costi per poter mettere un primo piede in Champions League in vista della prossima stagione.

Per l'occasione, Allegri medita di cambiare molto: non il modulo, che resterà il 3-5-2, bensì gli interpreti in campo. Vediamo, a tre giorni dalla partita, la probabile formazione che ha in mente il tecnico livornese per fronteggiare la 'Dea' di Raffaele Palladino tra le mura amiche.

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In porta, ovviamente, ci sarà Mike Maignan. Nel terzetto di difesa, un cambio obbligato: fuori lo squalificato Fikayo Tomori, dentro Koni De Winter al fianco di Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. A centrocampo sarà rivoluzione o quasi: Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi sono favoriti per giocare sugli esterni rispetto a Zachary Athekame e Pervis Estupiñán.

Sarà ovviamente confermato Adrien Rabiot, mentre Allegri - per Milan-Atalanta - medita di concedere una maglia da titolare a Ruben Loftus-Cheek nel ruolo di mezzala destra, con Youssouf Fofana (favorito) o Samuele Ricci nel ruolo di regista al posto dell'infortunato Luka Modrić. Bocciato, dunque, dopo la partita del 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo, lo svizzero Ardon Jashari.

Davanti probabile panchina per Leão: chance per Giménez dal 1'?

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In attacco, altra possibile sorpresa, con la panchina per Rafael Leão e un posto da titolare per Santiago Giménez. Al suo fianco, potrebbe essere confermato Christopher Nkunku, uscito nell'intervallo dell'ultima gara contro i neroverdi esclusivamente per contingenze tattiche, con il Diavolo ridotto in dieci uomini. Ecco, dunque, la probabile formazione dei rossoneri per Milan-Atalanta ad oggi.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana (Ricci), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci (Fofana), Estupiñán, Pulisic, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

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