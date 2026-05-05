Il Milan ha bisogno di cambiare in questo momento? La risposta è sì, non tanto perché il 3-5-2 non può più funzionare, più che altro perché il Diavolo non riesce a creare nulla in questo momento in attacco e la difesa non è più la stessa di inizio stagione, visto che subisce più gol (basti guardare Sassuolo e Udinese, 5 gol subiti in due sconfitte). Il piano di Allegri è quello di non rivoluzionare in questo momento delicato una squadra che fino al derby di ritorno aveva ancora speranza di Scudetto, ma forse serve davvero la scossa per riprendere a vincere e conquistare questi benedetti 6 punti necessari per raggiungere l'obiettivo. E allora cosa cambiare? Fantastichiamo, perché come detto Massimiliano Allegri difficilmente farà rivoluzioni quando mancano pochissime partite. Un'opzione per ridare fiato ai rossoneri potrebbe essere proporre un 4-4-2 così schierato in campo: Maignan; Athekame, Gabbia, Pavlović, Bartesaghi; Pulisic, Loftus-Cheek, Rabiot, Saelemaekers; Gimenez, Leão. Perché giocare così? Il Milan potrebbe essere più coperto sulle fasce in difesa e potrebbe non dover contare su un solo mediano davanti alla difesa: senza Modrić si fa tanta fatica in quel ruolo. Poi Pulisic potrebbe giocare di nuovo nel suo ruolo e l'area si potrebbe coprire con due attaccanti, cosa che manca molto in questo momento.