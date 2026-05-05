PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Atalanta, Allegri cambia il Diavolo: avanti con il 3-5-2, ma interpreti tutti nuovi

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Milan-Atalanta, Allegri cambia il Diavolo: avanti con il 3-5-2, ma interpreti tutti nuovi

Santiago Giménez, attaccante AC Milan, qui durante Verona-Milan di Serie A
Iniziamo ad ipotizzare la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri per Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata di campionato prevista per domenica 10 maggio alle ore 20:45 a 'San Siro'. Largo ai cambiamenti!
Daniele Triolo Redattore 

Domenica 10 maggio, alle ore 20:45, si disputerà Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata di campionato: una gara che il Diavolo dovrà vincere a tutti i costi per alimentare le speranze di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Un'eventualità che sembrava certa fino ad un paio di mesi fa e che si è notevolmente complicata con le prestazioni offerte nelle ultime 6-7 partite dalla squadra di Massimiliano Allegri.

Per cercare di dare una scossa ad una squadra apparsa spenta, svuotata e stranamente già mentalmente in vacanza nonostante l'importanza - sportiva ed economica - dell'obiettivo Champions, Allegri - secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, cambierà molto in vista del match contro la 'Dea' di Raffaele Palladino (altra squadra apparsa in flessione nelle ultime settimane).

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Allegri non modificherà l'assetto tattico del suo Milan. Avanti con il 3-5-2. Evidentemente, la débâcle interna (0-3) contro l'Udinese, quando aveva azzardato a giocare con il 4-3-3 indurrà questa volta il tecnico livornese ad una rivoluzione più soft nel suo Diavolo. Quello che cambierà, però, saranno gli uomini in campo. In primis in difesa, più per costrizione che per scelta: Fikayo Tomori sarà squalificato e, pertanto, sarà Koni De Winter a prenderne il posto.

Quindi, a centrocampo, bocciato Ardon Jashari come sostituto di Luka Modrić in regia. Allegri, per Milan-Atalanta, medita di inserire al suo posto Ruben Loftus-Cheek dall'inizio, con lo slittamento di Youssouf Fofana come play davanti alla difesa. Sulla fascia sinistra, quindi, rientrerà Davide Bartesaghi al posto dell'inguardabile Pervis Estupiñán visto al 'Mapei Stadium'. Il quarto e ultimo cambio dell'allenatore livornese riguarderà l'attacco.

Fofana in regia, Giménez in attacco con Leão

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Potrebbe, infatti, esserci una chance dall'inizio per Santiago Giménez, che dovrebbe fare coppia con Rafael Leão. Il 'Bebote' è l'unico, tra gli asfittici attaccanti a disposizione di Allegri, a non aver ancora mai segnato in campionato in questa stagione. Il suo ultimo gol - doppietta, in realtà - risale ad un anno fa, 9 maggio 2025, Milan-Bologna 3-1 di Serie A, pochi giorni prima della finale di Coppa Italia persa dal Diavolo contro gli stessi felsinei. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione del Milan contro l'Atalanta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci, Estupiñán, Pulisic, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

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