Milan-Atalanta, Allegri medita una mini-rivoluzione in formazione

Allegri non modificherà l'assetto tattico del suo Milan. Avanti con il 3-5-2. Evidentemente, la débâcle interna (0-3) contro l'Udinese, quando aveva azzardato a giocare con il 4-3-3 indurrà questa volta il tecnico livornese ad una rivoluzione più soft nel suo Diavolo. Quello che cambierà, però, saranno gli uomini in campo. In primis in difesa, più per costrizione che per scelta: Fikayo Tomori sarà squalificato e, pertanto, sarà Koni De Winter a prenderne il posto.