Milan, l’analisi della crisi: persi 58 punti dalle capoliste in tre stagioni. Il dato che condanna RedBird
Milan-Atalanta, Allegri medita una mini-rivoluzione in formazione—
Allegri non modificherà l'assetto tattico del suo Milan. Avanti con il 3-5-2. Evidentemente, la débâcle interna (0-3) contro l'Udinese, quando aveva azzardato a giocare con il 4-3-3 indurrà questa volta il tecnico livornese ad una rivoluzione più soft nel suo Diavolo. Quello che cambierà, però, saranno gli uomini in campo. In primis in difesa, più per costrizione che per scelta: Fikayo Tomori sarà squalificato e, pertanto, sarà Koni De Winter a prenderne il posto.
Quindi, a centrocampo, bocciato Ardon Jashari come sostituto di Luka Modrić in regia. Allegri, per Milan-Atalanta, medita di inserire al suo posto Ruben Loftus-Cheek dall'inizio, con lo slittamento di Youssouf Fofana come play davanti alla difesa. Sulla fascia sinistra, quindi, rientrerà Davide Bartesaghi al posto dell'inguardabile Pervis Estupiñán visto al 'Mapei Stadium'. Il quarto e ultimo cambio dell'allenatore livornese riguarderà l'attacco.
Fofana in regia, Giménez in attacco con Leão—
Potrebbe, infatti, esserci una chance dall'inizio per Santiago Giménez, che dovrebbe fare coppia con Rafael Leão. Il 'Bebote' è l'unico, tra gli asfittici attaccanti a disposizione di Allegri, a non aver ancora mai segnato in campionato in questa stagione. Il suo ultimo gol - doppietta, in realtà - risale ad un anno fa, 9 maggio 2025, Milan-Bologna 3-1 di Serie A, pochi giorni prima della finale di Coppa Italia persa dal Diavolo contro gli stessi felsinei. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione del Milan contro l'Atalanta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Fofana, Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Jashari, Ricci, Estupiñán, Pulisic, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.
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