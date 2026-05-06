Milan-Atalanta, così in campo il Diavolo domenica a 'San Siro'?—
A centrocampo, confermato Alexis Saelemaekers a destra mentre rientrerà Davide Bartesaghi al posto di Pervis Estupiñán a sinistra. In mezzo, intoccabile Adrien Rabiot, giocherà sicuramente Youssouf Fofana. Da capire se da mezzala, con l'inserimento di uno tra Samuele Ricci (più probabile) e Ardon Jashari (non è piaciuto contro il Sassuolo) in cabina di regia al posto dell'infortunato Luka Modrić, oppure se da regista, con Ruben Loftus-Cheek sul centrodestra.
Giménez titolare al fianco di Leão? Non va in gol in Serie A da un anno—
In attacco, Allegri medita un'altra sorpresa. Al fianco di Rafael Leão, potrebbe trovare spazio dal 1' il 'Bebote', Santiago Giménez, che quasi esattamente un anno fa (9 maggio 2025, Milan-Bologna 3-1) aveva trovato il suo ultimo gol in Serie A. Vediamo ora, dunque, insieme, la probabile formazione di Allegri per Milan-Atalanta di 'San Siro'!
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Ricci (Loftus-Cheek), Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Jashari, Loftus-Cheek (Ricci), Estupiñán, Pulisic, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.
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