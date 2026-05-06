PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Atalanta, la probabile formazione: gioca De Winter. Un dubbio in mediana, una sorpresa in attacco

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Milan-Atalanta, la probabile formazione: gioca De Winter. Un dubbio in mediana, una sorpresa in attacco

Koni De Winter, difensore AC Milan, qui durante Milan-Udinese di Serie A
La probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri per Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026, a pochi giorni dal match di 'San Siro'. Koni De Winter titolare in difesa. Poi occhio ai cambi del tecnico
Daniele Triolo Redattore 

Domenica 10 maggio, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026: un appuntamento che i rossoneri di Massimiliano Allegri non potranno fallire se vorranno tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Quando manca ancora qualche giorno al match contro la 'Dea' di Raffaele Palladino, proviamo ad ipotizzare la probabile formazione del Diavolo. Allegri non cambierà modulo, andrà avanti con il 3-5-2. Lo squalificato Fikayo Tomori, questa è una certezza, sarà rimpiazzato nel terzetto difensivo da Koni De Winter. Sarà il belga, dunque, a giostrare con Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović.

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A centrocampo, confermato Alexis Saelemaekers a destra mentre rientrerà Davide Bartesaghi al posto di Pervis Estupiñán a sinistra. In mezzo, intoccabile Adrien Rabiot, giocherà sicuramente Youssouf Fofana. Da capire se da mezzala, con l'inserimento di uno tra Samuele Ricci (più probabile) e Ardon Jashari (non è piaciuto contro il Sassuolo) in cabina di regia al posto dell'infortunato Luka Modrić, oppure se da regista, con Ruben Loftus-Cheek sul centrodestra.

Giménez titolare al fianco di Leão? Non va in gol in Serie A da un anno

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In attacco, Allegri medita un'altra sorpresa. Al fianco di Rafael Leão, potrebbe trovare spazio dal 1' il 'Bebote', Santiago Giménez, che quasi esattamente un anno fa (9 maggio 2025, Milan-Bologna 3-1) aveva trovato il suo ultimo gol in Serie A. Vediamo ora, dunque, insieme, la probabile formazione di Allegri per Milan-Atalanta di 'San Siro'!

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Ricci (Loftus-Cheek), Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Jashari, Loftus-Cheek (Ricci), Estupiñán, Pulisic, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

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