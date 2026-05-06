Quando manca ancora qualche giorno al match contro la 'Dea' di Raffaele Palladino, proviamo ad ipotizzare la probabile formazione del Diavolo. Allegri non cambierà modulo, andrà avanti con il 3-5-2. Lo squalificato Fikayo Tomori, questa è una certezza, sarà rimpiazzato nel terzetto difensivo da Koni De Winter. Sarà il belga, dunque, a giostrare con Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović.