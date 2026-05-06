Milan, Modric già al lavoro a Milanello — Lunedì Modric ha tolto i punti e ieri era già a Milanello: colazione, fisioterapia per ridurre il gonfiore al volo, lavoro personalizzato. Secondo la 'rosea', la sua sarà una ripresa graduale: per il momento solo esercizi in palestra per la parte bassa del corpo. Entro fine settimana, però, inizierà a correre sul campo, da solo. Indosserà una mascherina protettiva tra 7-10 giorni, quando la faccia sarà meno gonfia. Fino a quel momento, vietati sforzi e/o contatti fisici.

Potrebbe tornare in campo tra Genova e l'ultima di 'San Siro' contro il Cagliari — Prima di tornare in campo per un allenamento 'vero', con maschera e compagni, dovrà sottoporsi a nuovi controlli. Se i progressi continueranno ad essere così significativi, secondo il quotidiano sportivo nazionale potrebbero essere fissati per la prossima settimana. L'obiettivo Champions, per il Milan, è troppo importante e altrettanto lo è per Modric, che, per rimanere in rossonero anche l'anno venturo, vuole giocare la competizione che in carriera ha già vinto 6 volte con il Real Madrid.

Potrebbe andare in panchina già in Milan-Atalanta di domenica, ma chiaramente soltanto da spettatore per incitare i suoi compagni. Se dovesse esserci bisogno di punti contro il Cagliari, all'ultima giornata, per 'La Gazzetta dello Sport' Modric non si tirerà indietro e cercherà di giocare. Perché è vero che Victor Osimhen, per un infortunio simile, rimase fuori 55 giorni, ma è altrettanto vero come Edin Džeko, per un'operazione allo zigomo, è stato fuori appena due settimane.

La nostra analisi: con un Milan in Champions, più facile che rinnovi il contratto — Il momento è delicato e quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Non ci stupisce, onestamente, che Modric stia facendo di tutto per tornare in campo prima della fine della stagione. Anche lui non vuole vedere il lavoro di una stagione vanificato da due mesi orribili e vuole che il Diavolo torni a giocare la Champions, competizione in cui - con i suoi 7 titoli - è davvero, storicamente, di casa. Il croato punta a centrare l'obiettivo anche per un proprio 'tornaconto personale': con un Milan in Champions sarà per lui più facile, forse, scegliere di rinnovare il contratto.

Improbabile, onestamente, che possa essere in campo già a Genova: se davvero riuscirà a tornare in campo prima di fine stagione, lo farà esclusivamente contro il Cagliari. E, in tal caso, aggiornerà il suo tabellino rossonero che, ad oggi, recita 2.836' sul terreno di gioco tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana in 36 presenze, con 2 reti (decisive in campionato per le vittorie contro Bologna, 1-0 a 'San Siro' e Pisa, 2-1 fuori casa) e 3 assist al suo attivo.