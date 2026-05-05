Il giornalista sportivo Sebastiano Vernazza, nel suo editoriale per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri e delle prospettive che hanno i rossoneri di qualificarsi alla prossima Champions League

Al momento la classifica recita: Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62. "Oggi, per essere certo di farcela senza dipendere dai risultati degli altri, al Milan basterebbero due vittorie, mentre alla Juve ne occorrerebbero tre. La domanda è semplice: Milan e Juve sono in grado di raggranellare quel che serve? Per diversi motivi, sono squadre in difficoltà", il commento di Vernazza sulla 'rosea'. Secondo lui, il Milan è "spremuto e ha perso l'orientamento". Con i giocatori che "non sanno più a che gioco votarsi".