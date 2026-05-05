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Vernazza: “Allegri doveva pilotare il Milan verso una serena qualificazione Champions. È allucinante che …”

Christian Pulisic, attaccante AC Milan, qui durante Sassuolo-Milan di Serie A
Il giornalista sportivo Sebastiano Vernazza, nel suo editoriale per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri e delle prospettive che hanno i rossoneri di qualificarsi alla prossima Champions League
Daniele Triolo Redattore 

Il giornalista Sebastiano Vernazza, nell'editoriale pubblicato sull'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', ha fatto il punto sulla lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Con l'Inter - appena laureatasi Campione d'Italia - già qualificata e Napoli virtualmente dentro (agli azzurri basterà fare 3 punti nelle prossime 3 partite per strappare il pass per il torneo) restano, di fatto, due posti per quattro squadre.

Al momento la classifica recita: Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62. "Oggi, per essere certo di farcela senza dipendere dai risultati degli altri, al Milan basterebbero due vittorie, mentre alla Juve ne occorrerebbero tre. La domanda è semplice: Milan e Juve sono in grado di raggranellare quel che serve? Per diversi motivi, sono squadre in difficoltà", il commento di Vernazza sulla 'rosea'. Secondo lui, il Milan è "spremuto e ha perso l'orientamento". Con i giocatori che "non sanno più a che gioco votarsi".

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Per il Milan di Massimiliano Allegri il prossimo test di Serie A sarà a 'San Siro', contro l'Atalanta: per Vernazza "non sarà una passeggiata". Anche se, "buon per Allegri che le ultime due giornate prevedano Genoa e Cagliari, formazioni sane e salve, dunque appagate, ma non è detto che sia un bene. Le squadre di Daniele De Rossi e Fabio Pisacane giocheranno con la mente leggera, senza ansia né stress".

Analizzando, poi, ancora le difficoltà del Milan in questa stagione, Vernazza ha rincarato la dose. "Il Milan ha goduto, si fa per dire, di un’annata fuori dall’Europa. Meno partite, meno viaggi, meno stress psico-fisico. Nessuno chiedeva ad Allegri lo Scudetto, ma Allegri doveva pilotare il Milan verso una serena qualificazione Champions. È allucinante che a tre giornate dalla fine si sia finiti preda dei patemi".

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