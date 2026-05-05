Milan, l’analisi della crisi: persi 58 punti dalle capoliste in tre stagioni. Il dato che condanna RedBird
Milan, Vernazza: "Allegri, Genoa e Cagliari saranno appagate. Ma non è detto sia un bene"—
Per il Milan di Massimiliano Allegri il prossimo test di Serie A sarà a 'San Siro', contro l'Atalanta: per Vernazza "non sarà una passeggiata". Anche se, "buon per Allegri che le ultime due giornate prevedano Genoa e Cagliari, formazioni sane e salve, dunque appagate, ma non è detto che sia un bene. Le squadre di Daniele De Rossi e Fabio Pisacane giocheranno con la mente leggera, senza ansia né stress".
Analizzando, poi, ancora le difficoltà del Milan in questa stagione, Vernazza ha rincarato la dose. "Il Milan ha goduto, si fa per dire, di un’annata fuori dall’Europa. Meno partite, meno viaggi, meno stress psico-fisico. Nessuno chiedeva ad Allegri lo Scudetto, ma Allegri doveva pilotare il Milan verso una serena qualificazione Champions. È allucinante che a tre giornate dalla fine si sia finiti preda dei patemi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA