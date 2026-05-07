Il Milan ha ancora il vantaggio—
Nonostante il momento complicato, il Milan conserva un piccolo tesoro: il vantaggio in classifica. Servono sei punti nelle ultime tre gare per blindare aritmeticamente la qualificazione alla Champions. Il calendario dei rossoneri prevede la sfida interna contro l’Atalanta, la trasferta contro il Genoa e la chiusura a San Siro contro il Cagliari. Un percorso non semplice, soprattutto considerando il calo avuto nel girone di ritorno.
Anche la Juventus deve affrontare un finale delicato: trasferta a Lecce, Fiorentina in casa e derby contro il Torino all’ultima giornata. I bianconeri, però, sono in vantaggio per la differenza reti sul Milan (dato che prevale in caso di parità negli scontri diretti).
Roma e Como sognano il sorpasso—
La Roma arriva lanciata dopo il poker alla Fiorentina e sente concretamente la possibilità di rientrare tra le prime quattro. Parma, derby con la Lazio e Verona saranno gli ultimi ostacoli della squadra di Gasperini.
Occhio anche al Como di Fabregas, vera sorpresa della stagione. I lombardi affronteranno Verona, Parma e Cremonese, con la concreta possibilità di restare in corsa fino all’ultimo minuto del campionato. La sensazione è che la qualificazione Champions si deciderà soltanto all’ultima curva.
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