La corsa alla prossima Champions League entra nella fase decisiva. A tre giornate dalla fine del campionato, quattro squadre sono racchiuse in appena 5 punti e il margine d’errore si è ridotto al minimo. Milan, Juventus, Roma e Como si preparano a un finale di stagione ad alta tensione, con calendari molto diversi ma accomunati dallo stesso obiettivo: conquistare il pass europeo più prestigioso.