Milan, parla Zazzaroni
"Oltre 12.500 firme contro Giorgio Furlani. I tifosi del Milan sono passati dai cori di protesta contro Gerry Cardinale alla petizione social per liberarsi dell'ad. Le provano tutte insomma. Nel frattempo l'Inter ottiene titoli e onori. La sottovalutazione del "senso del club italiano più famoso al mondo" è un errore imperdonabile."
Secondo il giornalista, la contestazione fatta dai tifosi si inserisce in un clima già caldo, fatto da precedenti cori contro la società, e Cardinale in primis.
"Il Milan non è semplicemente un'azienda, non può essere un insieme di voci a bilancio. E nemmeno un vanity asset. È storia, prestigio, passione, competenza specifica. Risultati sportivi prim'ancora che economici. Col Milan non si fanno i soldi. Si conquistano i trofei".
In questa seconda parte di pensiero, possiamo ben vedere come Zazzaroni stia cercando di far capire che il Milan non può essere trattato solamente come un'azienda: il Milan è storia, prestigio, trofei e amore. I soldi, ovviamente, contano, ma al Milan quello che si conquista sono i trofei, in primis.
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