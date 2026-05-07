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Zazzaroni: “Furlani? Col Milan non si fanno i soldi. Si conquistano i trofei”

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha voluto commentare la petizione dei tifosi del Milan contro Giorgio Furlani
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

I tifosi rossoneri non si fermano, e fanno continuare la protesta. Nelle ultime ore, i tifosi del Milan, che hanno preso spunto da quelli del Real Madrid, hanno voluto avviare una vera e propria petizione che chiede le dimissioni dell'attuale amministratore delegato Giorgio Furlani.

Ad oggi, la petizione ha superato quota 12.500 firme, un'ulteriore conferma del malcontento del mondo Milan che non riguarda solo i risultati in campo, ma una vera e propria gestione della squadra, tra calciomercato ecc. a commentare la vicenda è stato anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che suoi propri profili social ha voluto offrire il suo pensiero sull'attuale situazione in casa rossonera. Le sue parole:

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 "Oltre 12.500 firme contro Giorgio Furlani. I tifosi del Milan sono passati dai cori di protesta contro Gerry Cardinale alla petizione social per liberarsi dell'ad. Le provano tutte insomma. Nel frattempo l'Inter ottiene titoli e onori. La sottovalutazione del "senso del club italiano più famoso al mondo" è un errore imperdonabile."

Secondo il giornalista, la contestazione fatta dai tifosi si inserisce in un clima già caldo, fatto da precedenti cori contro la società, e Cardinale in primis.

"Il Milan non è semplicemente un'azienda, non può essere un insieme di voci a bilancio. E nemmeno un vanity asset. È storia, prestigio, passione, competenza specifica. Risultati sportivi prim'ancora che economici. Col Milan non si fanno i soldi. Si conquistano i trofei".

In questa seconda parte di pensiero, possiamo ben vedere come Zazzaroni stia cercando di far capire che il Milan non può essere trattato solamente come un'azienda: il Milan è storia, prestigio, trofei e amore. I soldi, ovviamente, contano, ma al Milan quello che si conquista sono i trofei, in primis.

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