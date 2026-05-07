Milan, i tifosi chiedono la testa di Furlani con una petizione su 'Change.org' — I tifosi del Milan sono stanchi, saturi di come Furlani stia conducendo la società e hanno espresso le loro rimostranze, in maniera civile e pacata, ma ferma e decisa, in una petizione online. Indirizzata a Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club dall'agosto 2022 e pubblicata su 'Change.org'. Ecco, qui di seguito, il testo della petizione, accompagnata sui social dall'hashtag di tendenza #FurlaniOut.

"La gestione di Giorgio Furlani nel ruolo di Amministratore Delegato dell’AC Milan rappresenta oggi uno dei principali ostacoli allo sviluppo sportivo e identitario del club.

L’impostazione adottata appare rigidamente orientata a logiche finanziarie, con una sistematica subordinazione dell’area sportiva alle esigenze di bilancio. Questo approccio, lungi dal garantire equilibrio, ha prodotto un progressivo impoverimento della visione competitiva, trasformando una società storicamente ambiziosa in una realtà percepita come priva di direzione sportiva chiara.

Sul piano della leadership, la gestione si distingue per un modello accentratore, opaco e privo di reale confronto interno. Le decisioni strategiche risultano spesso calate dall’alto, senza un adeguato coinvolgimento delle competenze tecniche, generando discontinuità, incoerenza e perdita di credibilità.

"Incapace di rappresentare il club: ridimensiona le ambizioni del Milan" — Dal punto di vista comunicativo e relazionale, emerge una figura percepita come fredda, distante e incapace di rappresentare il club nei momenti chiave. Questa mancanza di connessione con l’ambiente Milan si traduce in una totale assenza di empatia verso tifosi e contesto sportivo, aggravando una frattura ormai evidente tra società e base.

La combinazione di tecnocrazia gestionale, debolezza nella leadership sportiva e carenza di visione sta contribuendo a un progressivo ridimensionamento delle ambizioni del Milan, con il rischio concreto di compromettere competitività, identità e attrattività del club nel medio-lungo periodo.

Alla luce di queste evidenze, la permanenza di Giorgio Furlani alla guida del club non appare più sostenibile. La sua gestione è oggi percepita come incompatibile con le esigenze di rilancio sportivo e con i valori storici dell’AC Milan. Per questo, si richiede con fermezza un immediato cambio ai vertici societari e le dimissioni dell’attuale Amministratore Delegato".

Finora raggiunte quasi 12.500 firme — E la petizione, va detto, finora sta andando alla grande: lanciata da neanche un paio di giorni, ha già raggiunto - nel momento in cui scriviamo questo articolo - quasi 12.500 firme. L'ultima volta che i tifosi del Milan si resero protagonisti di un'iniziativa del genere fu nel 2024, quando si parlava di Julen Lopetegui come nuovo allenatore: dalla quasi firma del contratto si passò alla rinuncia del suo arrivo. Che la petizione contro Furlani abbia lo stesso effetto? Staremo a vedere.