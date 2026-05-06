Il Milan è crollato nel girone di ritorno: appena 25 punti in 16 partite (all'andata erano stati 42 in 19). Un dato inevitabilmente influenzato dalle 3 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato, con appena 1 gol segnato e 6 subiti. Questa crisi rischia di costare ai rossoneri la qualificazione alla prossima Champions League, anche se il destino è ancora tutto nelle mani della squadra di Max Allegri. Il Diavolo dovrà conquistare almeno 6 punti nelle ultime 3 gare di Serie A per blindare aritmeticamente il quarto posto.