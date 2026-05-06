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Caressa: “Il Milan non è cresciuto. Nel girone d’andata ha overperformato”

Fabio Caressa, telecronista
Fabio Caressa analizza la crisi di risultati del Milan attraverso i dati: le sue parole nell'ultimo video pubblicato su Youtube
Redazione PM

Il Milan è crollato nel girone di ritorno: appena 25 punti in 16 partite (all'andata erano stati 42 in 19). Un dato inevitabilmente influenzato dalle 3 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato, con appena 1 gol segnato e 6 subiti. Questa crisi rischia di costare ai rossoneri la qualificazione alla prossima Champions League, anche se il destino è ancora tutto nelle mani della squadra di Max Allegri. Il Diavolo dovrà conquistare almeno 6 punti nelle ultime 3 gare di Serie A per blindare aritmeticamente il quarto posto.

Caressa sulla crisi del Milan

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In merito al tracollo del Milan di Massimiliano Allegri, si è espresso anche Fabio Caressa. Il noto telecronista e conduttore di 'Sky Sport', ha parlato di una presunta "Overperformance" dei rossoneri nel girone di andata. Di seguito, un estratto delle sue parole nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube.

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"Il Milan non è cresciuto e questo è molto deludente. Abbiamo fatto vedere dei numeri interessanti al club domenica sera. Nella prima parte del campionato, quando il Milan era vicino alla vetta, stava in realtà overperformando. Questo è dedicato a quelli che dicono che i numeri non sono importanti al calcio. Cioè i numeri del Milan tra la prima e la seconda fase di campionato non è che siano tanto cambiati, sono cambiati gli effetti dei numeri, cioè faceva molti più punti degli X point, cioè dei punti che avrebbe meritato nella prima parte per, diciamo, gioco espresso, per le occasioni create. Nella seconda parte ne sta facendo un po' di meno, ma la media è quella giusta rispetto agli expected points e questo vuol dire che sul lungo periodo comunque questi sono dati da tenere in considerazione perché se tu hai la fortuna di overperformare soprattutto nel periodo iniziale dell'anno, poi devi migliorare per riavvicinare gli expected points, cioè quello che crei a quello che hai ottenuto, altrimenti il calo non può non avvenire, è un dato statistico".

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