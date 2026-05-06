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Galliani ricorda Beccalossi: “Perdo un amico. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia”

Galliani e Beccalossi
Adriani Galliani omaggia Evaristo Beccalossi dopo la scomparsa dell’ex fantasista: parole di dolore e stima per l’icona nerazzurra
Redazione PM

Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni presso la clinica Poliambulanza di Brescia. Tra i tanti messaggi di cordoglio è arrivato anche quello di Adriano Galliani, che ha voluto ricordare l’ex talento nerazzurro con parole cariche di affetto.

Beccalossi, nato a Brescia il 12 maggio 1956, è stato uno dei simboli dell’Inter tra la fine degli anni '70 e l’inizio degli '80: uno scudetto, una Coppa Italia e giocate che hanno infiammato i tifosi. Dopo l’esperienza alla Sampdoria e le ultime tappe della carriera fino al ritiro nel 1991, aveva intrapreso una seconda vita da opinionista televisivo e dirigente federale. Le sue condizioni si erano aggravate dopo l’emorragia cerebrale che lo aveva colpito a gennaio 2025.

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Galliani ricorda Beccalossi

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Adriano Galliani, legato a Beccalossi anche dall’esperienza al Monza nella stagione 1985-86, ha espresso il proprio dolore ai microfoni di 'Sportmediaset'. Di seguito, un estratto delle sue parole.

"Quello che è successo mi addolora profondamente. Indimenticato fuoriclasse nerazzurro, con lui perdo un amico. Il nostro legame risale alla stagione 1985-86 quando giocava nel mio Monza e il suo sinistro fatato e il suo estro purissimo incantavano i brianzoli. Caratteristiche che hanno reso Evaristo protagonista della storia del calcio italiano. Era un talento unico, capace di accendere la fantasia dei tifosi con una sola giocata. Alla sua famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze, nel ricordo di un uomo di sport che ha dato tanto al nostro calcio e alle mie città".

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