Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi , morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni presso la clinica Poliambulanza di Brescia. Tra i tanti messaggi di cordoglio è arrivato anche quello di Adriano Galliani, che ha voluto ricordare l’ex talento nerazzurro con parole cariche di affetto.

Beccalossi, nato a Brescia il 12 maggio 1956, è stato uno dei simboli dell’Inter tra la fine degli anni '70 e l’inizio degli '80: uno scudetto, una Coppa Italia e giocate che hanno infiammato i tifosi. Dopo l’esperienza alla Sampdoria e le ultime tappe della carriera fino al ritiro nel 1991, aveva intrapreso una seconda vita da opinionista televisivo e dirigente federale. Le sue condizioni si erano aggravate dopo l’emorragia cerebrale che lo aveva colpito a gennaio 2025.