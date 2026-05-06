Il clima attorno alla dirigenza Milan torna a farsi rovente. Dopo la recente crisi di risultati, una parte della tifoseria ha rilanciato sui social l’hashtag #FurlaniOut, avviando anche una petizione online per chiedere le dimissioni dell’amministratore delegato Giorgio Furlani. La mobilitazione corre su X e sulla piattaforma Change.org, dove è stata lanciata una raccolta firme che ha già superato quota 2000 adesioni. Nella descrizione, Furlani viene indicato come “uno dei principali ostacoli allo sviluppo sportivo e identitario del club”. Al centro delle critiche c’è una gestione ritenuta eccessivamente orientata al bilancio, con scelte di mercato giudicate poco ambiziose.