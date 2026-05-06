SAN SIRO
Un nuovo modo di vivere San Siro, da un punto di vista inedito. Lo stadio Giuseppe Meazza apre ufficialmente al pubblico lo skywalk, una passerella sospesa a 55 metri d’altezza che consente ai tifosi di camminare tra le iconiche travi rosse dell’impianto. Un’esperienza immersiva, già prenotabile online, che sarà disponibile fino al mese di ottobre. L’iniziativa è stata ideata da M-I Stadio srl, società compartecipata da Milan e Inter che gestisce la struttura. L’obiettivo è valorizzare ulteriormente uno degli stadi più iconici d’Europa a pochi anni dalla sua demolizione, offrendo nuove esperienze ai visitatori.
MILAN-ATALANTA
Archiviata la pesante sconfitta contro il Sassuolo, il Milan ha voltato pagina e si è rimesso al lavoro in vista della sfida contro l’Atalanta di Raffaele Palladino, valida per la 36ª giornata di Serie A 2025/2026. Servono ancora 6 punti nelle ultime tre partite per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini a 'Sky Sport', potrebbero esserci novità significative nell’undici iniziale. Santiago Gimenez si candida per una maglia da titolare in attacco. Possibile chance anche per Ruben Loftus-Cheek, al rientro dal 1' minuto due mesi e mezzo dopo l'ultima volta.
TIAGO GABRIEL—
Il Milan guarda in casa Lecce per rinforzare la retroguardia in vista della prossima stagione. Il nome caldo è quello di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 che si è imposto come uno dei prospetti più interessanti del campionato. I salentini lo hanno trattenuto a gennaio, respingendo offerte superiori ai 20 milioni dalla Bundesliga, con l’obiettivo di centrare la salvezza. Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb', la valutazione attuale di Corvino si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, cifra che il club pugliese considera base di partenza per eventuali trattative estive.
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