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Milan, le notizie top di oggi: i tifosi contro Furlani. Tiago Gabriel nel mirino. Le ultime verso l’Atalanta

Top News 6 maggio 2026
Dalla petizione contro Giorgio Furlani alle novità di calciomercato: le migliori notizie sul Milan di oggi, mercoledì 6 maggio 2026
Redazione PM

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Le recenti sconfitte (3 nelle ultime 5 partite) hanno alimentato ulteriori tensioni in casa Milan. In particolare, i tifosi, se la sono presa con l'amministratore delegato del club, Giorgio Furlani. A Milanello, intanto, Allegri pensa a due novità di formazione in vista della sfida contro l'Atalanta. Aggiornamenti importanti arrivano anche dal calciomercato: il Lecce ha fissato il prezzo per Tiago Gabriel, da tempo nei radar dei rossoneri. Ecco le migliori notizie pubblicate dal sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio 2026.

FURLANI

Il clima attorno alla dirigenza Milan torna a farsi rovente. Dopo la recente crisi di risultati, una parte della tifoseria ha rilanciato sui social l’hashtag #FurlaniOut, avviando anche una petizione online per chiedere le dimissioni dell’amministratore delegato Giorgio Furlani. La mobilitazione corre su X e sulla piattaforma Change.org, dove è stata lanciata una raccolta firme che ha già superato quota 2000 adesioni. Nella descrizione, Furlani viene indicato come “uno dei principali ostacoli allo sviluppo sportivo e identitario del club”. Al centro delle critiche c’è una gestione ritenuta eccessivamente orientata al bilancio, con scelte di mercato giudicate poco ambiziose.

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SAN SIRO

Un nuovo modo di vivere San Siro, da un punto di vista inedito. Lo stadio Giuseppe Meazza apre ufficialmente al pubblico lo skywalk, una passerella sospesa a 55 metri d’altezza che consente ai tifosi di camminare tra le iconiche travi rosse dell’impianto. Un’esperienza immersiva, già prenotabile online, che sarà disponibile fino al mese di ottobre. L’iniziativa è stata ideata da M-I Stadio srl, società compartecipata da Milan e Inter che gestisce la struttura. L’obiettivo è valorizzare ulteriormente uno degli stadi più iconici d’Europa a pochi anni dalla sua demolizione, offrendo nuove esperienze ai visitatori.

MILAN-ATALANTA

Archiviata la pesante sconfitta contro il Sassuolo, il Milan ha voltato pagina e si è rimesso al lavoro in vista della sfida contro l’Atalanta di Raffaele Palladino, valida per la 36ª giornata di Serie A 2025/2026. Servono ancora 6 punti nelle ultime tre partite per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini a 'Sky Sport', potrebbero esserci novità significative nell’undici iniziale. Santiago Gimenez si candida per una maglia da titolare in attacco. Possibile chance anche per Ruben Loftus-Cheek, al rientro dal 1' minuto due mesi e mezzo dopo l'ultima volta.

TIAGO GABRIEL

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Il Milan guarda in casa Lecce per rinforzare la retroguardia in vista della prossima stagione. Il nome caldo è quello di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 che si è imposto come uno dei prospetti più interessanti del campionato. I salentini lo hanno trattenuto a gennaio, respingendo offerte superiori ai 20 milioni dalla Bundesliga, con l’obiettivo di centrare la salvezza. Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb', la valutazione attuale di Corvino si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, cifra che il club pugliese considera base di partenza per eventuali trattative estive.

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