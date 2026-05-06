Gli acquisti del Milan nel calciomercato 2025/2026—
Tra la sessione estiva e quella invernale, il Milan si è rinforzato con ben 12 acquisti: David Odogu (7 milioni da Wolfsburg), Adrien Rabiot (7 milioni dal Marsiglia), Christopher Nkunku (37 milioni Chelsea), Koni De Winter (20 milioni Genoa), Zachary Athekame (10 milioni dallo Young Boys), Ardon Jashari (36 milioni dal Club Brugge), Samuele Ricci (23 milioni dal Torino), Luka Modric (parametro zero Real Madrid), Pietro Terracciano (parametro zero dalla Fiorentina), Pervis Estupinan (17 milioni dal Brighton), Niclas Fullkrug (prestito con diritto di riscatto dal West Ham) e Alphadjo Cissé (prestito con diritto dal Catanzaro).
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