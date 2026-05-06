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Milan, Cruciani: “Hanno comprato dei giocatori che Allegri non voleva. C’è una chiara spaccatura in società”

Massimiliano Allegri e Igli Tare, AC Milan
Giuseppe Cruciani snocciola ulteriori differenze di vedute tra Massimiliano Allegri e la società: le sue parole sugli acquisti del Milan
Redazione PM

Intervenuto durane l'ultimo appuntamento con 'Numer1', podcast in onda su Youtube condotto da Giuseppe Cruciani, Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, lo stesso presentatore de 'La Zanzara', ha rivelato alcuni dettagli sugli acquisti del Milan nel calciomercato estivo. In particolare, Cruciani, ha spiegato come i giocatori scelti dalla società non siano quelli richiesti da Massimiliano Allegri. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Non lo dico per difendere Allegri, ma gli hanno comprato dei giocatori come sappiamo tutti noi che lui non voleva. C’è una spaccatura evidente all’interno della società tra Igli Tare ed altri dirigenti del Milan, non faccio il nome".

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Tra la sessione estiva e quella invernale, il Milan si è rinforzato con ben 12 acquisti: David Odogu (7 milioni da Wolfsburg), Adrien Rabiot (7 milioni dal Marsiglia), Christopher Nkunku (37 milioni Chelsea), Koni De Winter (20 milioni Genoa), Zachary Athekame (10 milioni dallo Young Boys), Ardon Jashari (36 milioni dal Club Brugge), Samuele Ricci (23 milioni dal Torino), Luka Modric (parametro zero Real Madrid), Pietro Terracciano (parametro zero dalla Fiorentina), Pervis Estupinan (17 milioni dal Brighton), Niclas Fullkrug (prestito con diritto di riscatto dal West Ham) e Alphadjo Cissé (prestito con diritto dal Catanzaro).

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