Intervenuto durane l'ultimo appuntamento con 'Numer1', podcast in onda su Youtube condotto da Giuseppe Cruciani, Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini, lo stesso presentatore de 'La Zanzara', ha rivelato alcuni dettagli sugli acquisti del Milan nel calciomercato estivo. In particolare, Cruciani, ha spiegato come i giocatori scelti dalla società non siano quelli richiesti da Massimiliano Allegri. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.