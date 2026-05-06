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Graziani: “Gli attaccanti del Milan sono scarsi. Vi dico cosa farei se fossi il dirigente che li ha scelti”

Niclas Fullkrgu e Santiago Gimenez, attaccanti del Milan
Ciccio Graziani senza giri di parole sulla crisi del reparto offensivo del Milan: le sue parole durante la 'Domenica Sportiva'
Redazione PM

Il Milan sta attraversando uno dei periodi più complicati della stagione. Nelle ultime cinque partite di campionato i rossoneri hanno collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con appena 1 gol segnato e 6 subiti. Il tracollo della squadra di Massimiliano Allegri coincide con la crisi degli attaccanti, che non riescono più a trovare la via del gol.

Le parole di Graziani sugli attaccanti del Milan

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In merito al momento degli attaccanti rossoneri si è espresso anche Francesco "Ciccio" Graziani. L'ex calciatore di Serie A è stato molto duro nei confronti del reparto offensivo del Milan, ma ha anche sottolineato che le responsabilità appartengono soprattutto ai dirigenti che hanno scelto questi giocatori. Di seguito, un passaggio del suo interessante intervento durante l'ultima puntata della 'Domenica Sportiva'.

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"Il Milan davanti ha giocatori scarsi. Nkunku è stato pagato 40 milioni, Gimenez è un anno e mezzo che è in Italia e non sappiamo che giocatore sia; hanno preso Fullkrug che ha fallito, Pulisic sta andando malissimo e non si capisce come mai, Leao è stato provato centravanti e non ha funzionato. Che l'allenatore possa farli giocare meglio è assodato, ma mettiamoci in testa che non hanno attaccanti capaci di fare la differenza da soli: in rosa ci sono tre attaccanti che insieme non ne fanno uno. Chi li ha scelti deve prendersi al responsabilità di dire che ha fallito".

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