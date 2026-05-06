Il Milan prepara la sfida con l’Atalanta: Santiago Gimenez e Ruben Loftus-Cheek verso il rientro dall’inizio dopo settimane difficili
Archiviata la pesante sconfitta contro il Sassuolo, il Milan ha voltato pagina e si è rimesso al lavoro in vista della sfida contro l’Atalanta di Raffaele Palladino, valida per la 36ª giornata di Serie A 2025/2026. Servono ancora 6 punti nelle ultime tre partite per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. A Milanello si è visto un allenamento ad alta intensità, il primo dopo il discorso di Allegri alla squadra. Il tecnico ha chiesto una reazione ai suoi ragazzi, sia sotto il profilo mentale che tecnico, per evitare un finale di stagione compromesso.
Milan-Atalanta, le possibili novità di formazione
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Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini a 'Sky Sport', potrebbero esserci novità significative nell’undici iniziale. Santiago Gimenez si candida per una maglia da titolare in attacco: “El Bebote” non parte dall’inizio dallo scorso 28 ottobre e scalpita per ritrovare spazio in un momento cruciale, sia per la squadra che per sé stesso.