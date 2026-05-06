Archiviata la pesante sconfitta contro il Sassuolo, il Milan ha voltato pagina e si è rimesso al lavoro in vista della sfida contro l’Atalanta di Raffaele Palladino, valida per la 36ª giornata di Serie A 2025/2026. Servono ancora 6 punti nelle ultime tre partite per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. A Milanello si è visto un allenamento ad alta intensità, il primo dopo il discorso di Allegri alla squadra. Il tecnico ha chiesto una reazione ai suoi ragazzi, sia sotto il profilo mentale che tecnico, per evitare un finale di stagione compromesso.