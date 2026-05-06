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Milan, Champions a rischio, Allegri corre ai ripari: ecco cosa ha detto Max ai suoi ragazzi

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha tenuto i suoi giocatori 'a rapporto' ieri pomeriggio a Milanello alla ripresa degli allenamenti: un discorso per cercare di motivare i suoi ragazzi per l'obiettivo Champions League
Daniele Triolo Redattore 

Ieri pomeriggio, a Milanello, il Milan - dopo il giorno di riposo in seguito alla disfatta del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia contro il Sassuolo - ha ripreso gli allenamenti in vista delle ultime tre partite della stagione: la squadra di Massimiliano Allegri affronterà, nell'ordine, Atalanta, Genoa (in trasferta) e Cagliari.

Allegri ha voluto tenere 'a rapporto' i suoi ragazzi, prima dell'allenamento di ieri, chiedendo loro di mantenere i nervi saldi e richiamandoli al senso di responsabilità per il rush finale della stagione. Il tecnico livornese ha ricordato al suo Milan quanto bene abbia lavorato per dieci mesi e come sarebbe brutto, per tutti, buttare via una stagione per due mesi di difficoltà.

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Ha chiesto, pertanto, ai rossoneri il massimo impegno, tanta abnegazione, la più grande coesione sul terreno di gioco, ricordando come il Milan - per tutto l'anno - si sia meritato di entrare in Champions League nella prossima stagione e che, pertanto, dovranno dare tutto sul campo per non fallire questa importante missione. Sportiva ed economica.

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Il periodo del Diavolo è brutto: un solo gol e una sola vittoria, quello di Adrien Rabiot in Verona-Milan 0-1, nelle ultime sei partite, con addirittura quattro sconfitte nelle ultime sette giornate. Un ruolino di marcia che ha fatto saltare qualsiasi certezza del Milan e consentito a Roma e Como di tornare prepotentemente in scia, pronte all'assalto di Mike Maignan e compagni nel caso di altri passi falsi.

Ma Allegri ha fiducia nel suo gruppo e, soprattutto, ostenta ancora enorme speranza nel risveglio dei suoi attaccanti. C'è chi, come Santiago Giménez, non ha ancora mai segnato quest'anno ma che potrebbe avere una chance dall'inizio contro l'Atalanta. Ma c'è anche chi non segna da dicembre (Christian Pulisic), gennaio (Niclas Füllkrug), febbraio (Christopher Nkunku) e marzo (Rafael Leão). È giunta l'ora di rinverdire queste statistiche.

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