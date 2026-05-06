Milan, il discorso di Allegri ai giocatori — Ha chiesto, pertanto, ai rossoneri il massimo impegno, tanta abnegazione, la più grande coesione sul terreno di gioco, ricordando come il Milan - per tutto l'anno - si sia meritato di entrare in Champions League nella prossima stagione e che, pertanto, dovranno dare tutto sul campo per non fallire questa importante missione. Sportiva ed economica.

Champions meritata tutto l'anno, da non gettare via ora — Il periodo del Diavolo è brutto: un solo gol e una sola vittoria, quello di Adrien Rabiot in Verona-Milan 0-1, nelle ultime sei partite, con addirittura quattro sconfitte nelle ultime sette giornate. Un ruolino di marcia che ha fatto saltare qualsiasi certezza del Milan e consentito a Roma e Como di tornare prepotentemente in scia, pronte all'assalto di Mike Maignan e compagni nel caso di altri passi falsi.

Ma Allegri ha fiducia nel suo gruppo e, soprattutto, ostenta ancora enorme speranza nel risveglio dei suoi attaccanti. C'è chi, come Santiago Giménez, non ha ancora mai segnato quest'anno ma che potrebbe avere una chance dall'inizio contro l'Atalanta. Ma c'è anche chi non segna da dicembre (Christian Pulisic), gennaio (Niclas Füllkrug), febbraio (Christopher Nkunku) e marzo (Rafael Leão). È giunta l'ora di rinverdire queste statistiche.