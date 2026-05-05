Milan, l’analisi della crisi: persi 58 punti dalle capoliste in tre stagioni. Il dato che condanna RedBird
Milan, la lotta Champions—
L'Inter ha già festeggiato il tricolore, il Napoli (70 pt) è a 3 punti dall'aritmetica qualificazione in Champions, mentre il destino di Milan (67 pt), Juventus (65), Roma (64) e Como (62) è ancora tutto da scrivere. I rossoneri hanno bisogno di almeno due vittorie nelle ultime tre uscite per blindare il quarto posto: occorre partire già dal match di domenica prossima contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. Nelle 37ª e 38ª giornata, invece, il Diavolo se la vedrà con Genoa (in trasferta) e Cagliari (a San Siro).
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