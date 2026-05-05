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Pavan: “La differenza tra Milan e Inter è che una sceglie i giocatori con l’algoritmo, l’altra ha Marotta”

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan
La lotta Champions, la crisi del Milan e il paragone con l'Inter: le parole di Massimo Pavan ai microfoni di 'Sportitalia'
Redazione PM

Il giornalista Massimo Pavan si è espresso sulla lotta Champions in diretta sui canali di 'Sportitalia'. Di seguito, un estratto del suo intervento.

"Roma e Como potrebbero rientrare con forza nella corsa Champions, mentre il Milan, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, sembra attraversare un momento simile a quello della Juventus. I rossoneri hanno forse un calendario più favorevole, ma affronteranno comunque avversari insidiosi. Vi avevamo parlato del finale di stagione di Allegri con la Juventus di due anni fa, andatevi a vedere i punti, c’è da preoccuparsi! Colpisce il contrasto tra un’Inter dominante e una Juventus e un Milan in evidente difficoltà. Squadre con errori di mercato, squadre che usano l’algoritmo, squadre che non hanno un Giuseppe Marotta in società. I vero artefice dei successi nerazzurri, 11 scudetti, è lui il re del calcio italiano. Il momento di difficoltà di Juve e Milan rispecchia le difficoltà del calcio italiano, il cui declino viene spesso fatto risalire al 2006. Un anno spartiacque che ha cambiato profondamente il sistema, senza però portare i miglioramenti sperati, come in tanti auspicavano".

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L'Inter ha già festeggiato il tricolore, il Napoli (70 pt) è a 3 punti dall'aritmetica qualificazione in Champions, mentre il destino di Milan (67 pt), Juventus (65), Roma (64) e Como (62) è ancora tutto da scrivere. I rossoneri hanno bisogno di almeno due vittorie nelle ultime tre uscite per blindare il quarto posto: occorre partire già dal match di domenica prossima contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. Nelle 37ª e 38ª giornata, invece, il Diavolo se la vedrà con Genoa (in trasferta) e Cagliari (a San Siro).

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