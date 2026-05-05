"Roma e Como potrebbero rientrare con forza nella corsa Champions, mentre il Milan, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, sembra attraversare un momento simile a quello della Juventus. I rossoneri hanno forse un calendario più favorevole, ma affronteranno comunque avversari insidiosi. Vi avevamo parlato del finale di stagione di Allegri con la Juventus di due anni fa, andatevi a vedere i punti, c’è da preoccuparsi! Colpisce il contrasto tra un’Inter dominante e una Juventus e un Milan in evidente difficoltà. Squadre con errori di mercato, squadre che usano l’algoritmo, squadre che non hanno un Giuseppe Marotta in società. I vero artefice dei successi nerazzurri, 11 scudetti, è lui il re del calcio italiano. Il momento di difficoltà di Juve e Milan rispecchia le difficoltà del calcio italiano, il cui declino viene spesso fatto risalire al 2006. Un anno spartiacque che ha cambiato profondamente il sistema, senza però portare i miglioramenti sperati, come in tanti auspicavano".