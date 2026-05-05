La sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo continua a far discutere in casa Milan . Durante la trasmissione Open Var su 'DAZN', l’ex arbitro Mauro Tonolini ha analizzato le decisioni prese dalla squadra arbitrale diretta da Fabio Maresca. Secondo il delegato AIA, la direzione di gara è stata coerente e tecnicamente corretta, anche negli episodi più controversi.

Sassuolo-Milan, Open Var

Particolare attenzione è stata dedicata all'episodio che ha viso protagonisti Matteo Gabbia e Armand Laurienté.“C’è un contatto sulla schiena, ma non sufficiente per assegnare il rigore”, ha spiegato Tonolini, sottolineando la conferma del VAR Paolo Mazzoleni e dell’AVAR Paganessi. Episodio avvenuto sul momentaneo 1-0 firmato da Domenico Berardi.