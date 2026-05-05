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Open Var, Tonolini sugli episodi di Sassuolo-Milan: “Nessun errore, Maresca ha arbitrato bene”

Serie A, Sassuolo-Milan
Ad Open Var analizzati i casi di Sassuolo-Milan: per l’AIA decisioni corrette, dal rosso a Tomori ai contatti in area di rigore
Redazione PM

La sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo continua a far discutere in casa Milan. Durante la trasmissione Open Var su 'DAZN', l’ex arbitro Mauro Tonolini ha analizzato le decisioni prese dalla squadra arbitrale diretta da Fabio Maresca. Secondo il delegato AIA, la direzione di gara è stata coerente e tecnicamente corretta, anche negli episodi più controversi.

Sassuolo-Milan, Open Var

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Particolare attenzione è stata dedicata all'episodio che ha viso protagonisti Matteo Gabbia e Armand Laurienté.“C’è un contatto sulla schiena, ma non sufficiente per assegnare il rigore”, ha spiegato Tonolini, sottolineando la conferma del VAR Paolo Mazzoleni e dell’AVAR Paganessi. Episodio avvenuto sul momentaneo 1-0 firmato da Domenico Berardi.

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Analoga valutazione per l’incrocio di gambe tra Nkunku e Koné:"Posizione ottimale di Maresca e contatto giudicato non punibile". Approvata anche la linea adottata sul doppio giallo a Fikayo Tomori.

Una linea tecnica costante

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Dalle parole del delegato AIA emerge una soglia del fallo alta ma mantenuta uniforme per tutta la gara. Coerenza e uniformità di giudizio sono stati i criteri adottati da Maresca, con scelte confermate sia in campo sia al VAR. Una valutazione che chiude ufficialmente le polemiche sugli episodi chiave della sfida.

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