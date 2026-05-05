Milan, l’analisi della crisi: persi 58 punti dalle capoliste in tre stagioni. Il dato che condanna RedBird
Analoga valutazione per l’incrocio di gambe tra Nkunku e Koné:"Posizione ottimale di Maresca e contatto giudicato non punibile". Approvata anche la linea adottata sul doppio giallo a Fikayo Tomori.
Una linea tecnica costante—
Dalle parole del delegato AIA emerge una soglia del fallo alta ma mantenuta uniforme per tutta la gara. Coerenza e uniformità di giudizio sono stati i criteri adottati da Maresca, con scelte confermate sia in campo sia al VAR. Una valutazione che chiude ufficialmente le polemiche sugli episodi chiave della sfida.
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